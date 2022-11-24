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Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома - РИА Новости, 24.11.2022
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Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома
Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома
Накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:13
2022-11-24T02:09
украина
донбасс
василий небензя
киев
оон
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, указав на появление снимков обломков американских ракет ПВО, попавших в жилые дома.Небензя призвал Запад обратить внимание на данную ситуацию. "Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - подчеркнул он.При этом российский постпред возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине. Он указал на размещение украинских ЗРК среди жилой застройки. "В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - добавил он.В среду по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина уже применяет зенитные ракетные комплексы NASAMS, полученные от США. При этом он назвал эффективность этих систем "впечатляющей".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813422.html
https://ria.ru/20221124/repressii-1833814783.html
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украина, донбасс, василий небензя, киев, оон
Украина, Донбасс, Василий Небензя, Киев, ООН
01:13 24.11.2022 (обновлено: 02:09 24.11.2022)
 
Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома

Небензя сообщил о снимках обломков американских ракет, попавших в дома в Киеве и Вышгороде

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, указав на появление снимков обломков американских ракет ПВО, попавших в жилые дома.

"Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву", - заявил дипломат.

Небензя призвал Запад обратить внимание на данную ситуацию. "Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - подчеркнул он.
При этом российский постпред возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине. Он указал на размещение украинских ЗРК среди жилой застройки. "В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - добавил он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
01:23
Небензя: Россия ожидает оценок свидетельств казней украинскими боевиками
В среду по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина уже применяет зенитные ракетные комплексы NASAMS, полученные от США. При этом он назвал эффективность этих систем "впечатляющей".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
01:54
Небензя: украинские националисты начали репрессии на правом берегу Днепра
 
УкраинаДонбассВасилий НебензяКиевООН
 
 
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