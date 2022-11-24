https://ria.ru/20221124/nebenznya-1833812910.html

Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома

Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома - РИА Новости, 24.11.2022

Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома

Накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:13

2022-11-24T01:13

2022-11-24T02:09

украина

донбасс

василий небензя

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оон

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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, указав на появление снимков обломков американских ракет ПВО, попавших в жилые дома.Небензя призвал Запад обратить внимание на данную ситуацию. "Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - подчеркнул он.При этом российский постпред возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине. Он указал на размещение украинских ЗРК среди жилой застройки. "В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - добавил он.В среду по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина уже применяет зенитные ракетные комплексы NASAMS, полученные от США. При этом он назвал эффективность этих систем "впечатляющей".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813422.html

https://ria.ru/20221124/repressii-1833814783.html

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украина, донбасс, василий небензя, киев, оон