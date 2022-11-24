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В США назвали ключевую уязвимость Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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В США назвали ключевую уязвимость Украины
В США назвали ключевую уязвимость Украины - РИА Новости, 24.11.2022
В США назвали ключевую уязвимость Украины
Чрезмерная зависимость Киева от сервиса американского миллиардера Илона Маска Starlink может представлять угрозу для страны, написал в статье для Foreign Policy РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:49
2022-11-24T15:24
в мире
илон маск
ольга стефанишина
украина
сша
великобритания
вооруженные силы украины
spacex
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чрезмерная зависимость Киева от сервиса американского миллиардера Илона Маска Starlink может представлять угрозу для страны, написал в статье для Foreign Policy обозреватель Риши Айенгар.Автор публикации отметил, что функционирование спутниковой сети на Украине зависит от внешнего неустойчивого финансирования.Обозреватель напомнил, что работа сервиса не была предоставлена полностью бесплатно и частично оплачена США, Великобританией и Польшей. Это таит в себе серьезную опасность, поскольку в октябре уже был случай, когда 1300 терминалов Starlink отключились из-за отсутствия финансирования.Айенгар подчеркнул, что с тех пор администрация президента Украины Владимира Зеленского ищет альтернативы на случай, если Маск откажется финансировать работу Starlink, а в Вашингтоне пытаются разработать план для облегчения предоставления подобных услуг в будущем.Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников. ВСУ пользуются сервисом с самого начала спецоперации.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221124/chavushoglu-1833823733.html
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в мире, илон маск, ольга стефанишина, украина, сша, великобритания, вооруженные силы украины, spacex, технологии
В мире, Илон Маск, Ольга Стефанишина, Украина, США, Великобритания, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Технологии
09:49 24.11.2022 (обновлено: 15:24 24.11.2022)
 
В США назвали ключевую уязвимость Украины

FP: зависимость Украины от сервиса Starlink представляет угрозу для Киева

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чрезмерная зависимость Киева от сервиса американского миллиардера Илона Маска Starlink может представлять угрозу для страны, написал в статье для Foreign Policy обозреватель Риши Айенгар.
Автор публикации отметил, что функционирование спутниковой сети на Украине зависит от внешнего неустойчивого финансирования.

"Наше правительство смогло работать, потому что над моей головой был Starlink. Это был поворотный момент в нашем выживании", — процитировал он заместителя украинского премьер-министра Ольгу Стефанишину.

Обозреватель напомнил, что работа сервиса не была предоставлена полностью бесплатно и частично оплачена США, Великобританией и Польшей. Это таит в себе серьезную опасность, поскольку в октябре уже был случай, когда 1300 терминалов Starlink отключились из-за отсутствия финансирования.
Айенгар подчеркнул, что с тех пор администрация президента Украины Владимира Зеленского ищет альтернативы на случай, если Маск откажется финансировать работу Starlink, а в Вашингтоне пытаются разработать план для облегчения предоставления подобных услуг в будущем.
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США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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