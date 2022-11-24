https://ria.ru/20221124/ukraina-1833844042.html

В США назвали ключевую уязвимость Украины

В США назвали ключевую уязвимость Украины - РИА Новости, 24.11.2022

В США назвали ключевую уязвимость Украины

Чрезмерная зависимость Киева от сервиса американского миллиардера Илона Маска Starlink может представлять угрозу для страны, написал в статье для Foreign Policy РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:49

2022-11-24T09:49

2022-11-24T15:24

в мире

илон маск

ольга стефанишина

украина

сша

великобритания

вооруженные силы украины

spacex

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чрезмерная зависимость Киева от сервиса американского миллиардера Илона Маска Starlink может представлять угрозу для страны, написал в статье для Foreign Policy обозреватель Риши Айенгар.Автор публикации отметил, что функционирование спутниковой сети на Украине зависит от внешнего неустойчивого финансирования.Обозреватель напомнил, что работа сервиса не была предоставлена полностью бесплатно и частично оплачена США, Великобританией и Польшей. Это таит в себе серьезную опасность, поскольку в октябре уже был случай, когда 1300 терминалов Starlink отключились из-за отсутствия финансирования.Айенгар подчеркнул, что с тех пор администрация президента Украины Владимира Зеленского ищет альтернативы на случай, если Маск откажется финансировать работу Starlink, а в Вашингтоне пытаются разработать план для облегчения предоставления подобных услуг в будущем.Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников. ВСУ пользуются сервисом с самого начала спецоперации.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221124/chavushoglu-1833823733.html

https://ria.ru/20221124/vooruzheniya-1833814599.html

украина

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великобритания

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в мире, илон маск, ольга стефанишина, украина, сша, великобритания, вооруженные силы украины, spacex, технологии