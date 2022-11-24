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Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о приоритете Анкары на севере Сирии
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о приоритете Анкары на севере Сирии - РИА Новости, 24.11.2022
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о приоритете Анкары на севере Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:00
2022-11-24T16:12
в мире
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анкара (провинция)
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война в сирии
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АНКАРА, 24 ноя - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии является предотвращение террористической угрозы, стороны подчеркнули важность соблюдения договоренностей.Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу."Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В контексте Сирии, министр Акар подчеркнул, что Необходимый ответ был дан и будет дан против усиливающихся преследований и нападений, направленных на дестабилизацию стабильности в регионе, и действий, направленных против гражданских поселений Турции и граждан. По его словам, предотвращение террористической угрозы и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом страны", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Стороны в ходе переговоров ещё раз подчеркнули важность соблюдения достигнутых ранее договоренностей по Сирии.
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в мире, турция, анкара (провинция), сирия, сергей шойгу, хулуси акар
В мире, Турция, Анкара (провинция), Сирия, Война в Сирии, Сергей Шойгу, Хулуси Акар
16:00 24.11.2022 (обновлено: 16:12 24.11.2022)
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о приоритете Анкары на севере Сирии
Глава Минобороны Турции Акар: приоритет в Сирии это предотвращение террористической угрозы
АНКАРА, 24 ноя - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии является предотвращение террористической угрозы, стороны подчеркнули важность соблюдения договоренностей.
Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В контексте Сирии, министр Акар подчеркнул, что Необходимый ответ был дан и будет дан против усиливающихся преследований и нападений, направленных на дестабилизацию стабильности в регионе, и действий, направленных против гражданских поселений Турции и граждан. По его словам, предотвращение террористической угрозы и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом страны", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Стороны в ходе переговоров ещё раз подчеркнули важность соблюдения достигнутых ранее договоренностей по Сирии.