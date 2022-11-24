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В Кремле сравнили удары по Украине с обстрелами ВСУ по Донбассу - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html
В Кремле сравнили удары по Украине с обстрелами ВСУ по Донбассу
В Кремле сравнили удары по Украине с обстрелами ВСУ по Донбассу - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле сравнили удары по Украине с обстрелами ВСУ по Донбассу
Москва готова воспринимать осуждающие высказывания об обстрелах Украины только при наличии аналогичных заявлений по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:19
2022-11-24T17:22
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
политика
эммануэль макрон
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва готова воспринимать осуждающие высказывания об обстрелах Украины только при наличии аналогичных заявлений по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал пост в Twitter французского лидера Эммануэля Макрона, который призвал "наказать" Россию за ракетные удары по Украине. Песков подчеркнул, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Донбассе с 2014 года, и официальный Париж ни разу не выступал с осуждениями по этому поводу. По словам пресс-секретаря президента, Москва начнет воспринимать подобные высказывания о спецоперации на Украине только после аналогичных заявлений по поводу действий киевского режима в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221124/udar-1833934484.html
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дмитрий песков, украина, россия, политика, эммануэль макрон, владимир путин, донбасс, москва, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Политика, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Донбасс, Москва, Вооруженные силы Украины
14:19 24.11.2022 (обновлено: 17:22 24.11.2022)
 
В Кремле сравнили удары по Украине с обстрелами ВСУ по Донбассу

Песков: Макрон критикует удары России по Украине, но не осуждает ВСУ за обстрелы Донбасса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва готова воспринимать осуждающие высказывания об обстрелах Украины только при наличии аналогичных заявлений по Донбассу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал пост в Twitter французского лидера Эммануэля Макрона, который призвал "наказать" Россию за ракетные удары по Украине. Песков подчеркнул, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Донбассе с 2014 года, и официальный Париж ни разу не выступал с осуждениями по этому поводу.
По словам пресс-секретаря президента, Москва начнет воспринимать подобные высказывания о спецоперации на Украине только после аналогичных заявлений по поводу действий киевского режима в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссияПолитикаЭммануэль МакронВладимир ПутинДонбассМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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