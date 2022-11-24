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Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе
Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе - РИА Новости, 24.11.2022
Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию"... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:41
2022-11-24T23:41
2022-11-24T23:41
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса."Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа – глас божий)", - написал Маск в Twitter.Маск в течение суток проводил опрос пользователей в Twitter, стоит ли "предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме". Утвердительно ответили 72,4% проголосовавших, против высказались 27,6%. Всего в опросе приняли участие более 3 миллионов человек.Это не первый опрос Маска о разблокировке страниц в Twitter. Ранее на основе результатов опроса Маск разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20221123/twitter-1833649831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Twitter
Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе
Маск объявил, что "амнистирует" заблокированные аккаунты в Twitter на следующей неделе