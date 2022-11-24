https://ria.ru/20221124/twitter-1834092828.html

Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе

Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе - РИА Новости, 24.11.2022

Маск пообещал заблокированным в Twitter "амнистию" на следующей неделе

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию"... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:41

2022-11-24T23:41

2022-11-24T23:41

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса."Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа – глас божий)", - написал Маск в Twitter.Маск в течение суток проводил опрос пользователей в Twitter, стоит ли "предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме". Утвердительно ответили 72,4% проголосовавших, против высказались 27,6%. Всего в опросе приняли участие более 3 миллионов человек.Это не первый опрос Маска о разблокировке страниц в Twitter. Ранее на основе результатов опроса Маск разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20221123/twitter-1833649831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter