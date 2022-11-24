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ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF - РИА Новости, 24.11.2022
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ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF
ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF - РИА Новости, 24.11.2022
ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF
Министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:07
2022-11-24T23:58
экономика
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF, сообщил Совет ЕС.Как уточняется, эти шаги повысят солидарность стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, а также обеспечат лучшую координацию совместных закупок этого энергоресурса. Кроме того, эти меры призваны ограничить волатильность цен на голубое топливо, а также установить надежные бенчмарки для его стоимости.Согласно проекту постановления, члены Евросоюза "введут ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", что позволит предотвратить чрезмерное движение стоимости энергоресурса. Страны ЕС ясно дали понять, что механизм управления внутридневной волатильностью создадут для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой, говорится в сообщении.Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на топливо могут активировать с 1 января 2023 года.Глава Минэнерго Николай Шульгинов в октябре заявил, что идея потолка цен на топливо из России может еще больше дестабилизировать мировой энергетический рынок. Это отразится как на производителях газа, так и на его потребителях.Министр также отметил, что санкционное давление на Москву как одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов приводит к разрушению прежних цепочек поставок.
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/evrosoyuz-1834063823.html
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экономика, евросоюз, в мире
Экономика, Евросоюз, В мире
22:07 24.11.2022 (обновлено: 23:58 24.11.2022)
 
ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF

Евросоюз одобрил механизм ограничения внутридневных колебаний деривативов на газ по TTF

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF, сообщил Совет ЕС.

"Министры энергетики ЕС сегодня согласовали содержание постановления Совета о дальнейших временных чрезвычайных мерах по сдерживанию высоких цен на энергоносители и повышению надежности поставок, — говорится в публикации.

Как уточняется, эти шаги повысят солидарность стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, а также обеспечат лучшую координацию совместных закупок этого энергоресурса. Кроме того, эти меры призваны ограничить волатильность цен на голубое топливо, а также установить надежные бенчмарки для его стоимости.
Согласно проекту постановления, члены Евросоюза "введут ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", что позволит предотвратить чрезмерное движение стоимости энергоресурса. Страны ЕС ясно дали понять, что механизм управления внутридневной волатильностью создадут для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой, говорится в сообщении.
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Глава Минэнерго Николай Шульгинов в октябре заявил, что идея потолка цен на топливо из России может еще больше дестабилизировать мировой энергетический рынок. Это отразится как на производителях газа, так и на его потребителях.
Министр также отметил, что санкционное давление на Москву как одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов приводит к разрушению прежних цепочек поставок.
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