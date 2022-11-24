https://ria.ru/20221124/tseny-1834083519.html

ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF

ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF - РИА Новости, 24.11.2022

ЕС предварительно согласовал механизм ограничения всплесков цен газа по TTF

Министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:07

2022-11-24T22:07

2022-11-24T23:58

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евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF, сообщил Совет ЕС.Как уточняется, эти шаги повысят солидарность стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, а также обеспечат лучшую координацию совместных закупок этого энергоресурса. Кроме того, эти меры призваны ограничить волатильность цен на голубое топливо, а также установить надежные бенчмарки для его стоимости.Согласно проекту постановления, члены Евросоюза "введут ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", что позволит предотвратить чрезмерное движение стоимости энергоресурса. Страны ЕС ясно дали понять, что механизм управления внутридневной волатильностью создадут для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой, говорится в сообщении.Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на топливо могут активировать с 1 января 2023 года.Глава Минэнерго Николай Шульгинов в октябре заявил, что идея потолка цен на топливо из России может еще больше дестабилизировать мировой энергетический рынок. Это отразится как на производителях газа, так и на его потребителях.Министр также отметил, что санкционное давление на Москву как одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов приводит к разрушению прежних цепочек поставок.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/evrosoyuz-1834063823.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1834073488.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, в мире