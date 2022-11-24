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Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым - РИА Новости, 24.11.2022
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Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым
Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым - РИА Новости, 24.11.2022
Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым
Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут считает приемлемым предложение Еврокомиссии (ЕК) по механизму ограничения сильных всплесков цен газа в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:20
2022-11-24T12:23
экономика
эстония
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут считает приемлемым предложение Еврокомиссии (ЕК) по механизму ограничения сильных всплесков цен газа в Евросоюзе."Предложение, которое на столе, вполне нормальное. Но мера должна быть временной и применяться только для экстремальных скачков цен", - сказала она журналистам по приезду на совет министров энергетики ЕС.Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг, как ожидается, обсудят возможность создания такого механизма, но не примут решений, рассказал ранее РИА Новости источник в ЕС.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.
https://ria.ru/20221124/italiya-1833887737.html
https://ria.ru/20221124/gaz-1833889079.html
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экономика, эстония, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Эстония, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
12:20 24.11.2022 (обновлено: 12:23 24.11.2022)
 
Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым

Министр Эстонии Сиккут: предложение ЕК по ограничению скачков цен газа в ЕС приемлемое

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и Евросоюза
Флаги Эстонии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Эстонии и Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут считает приемлемым предложение Еврокомиссии (ЕК) по механизму ограничения сильных всплесков цен газа в Евросоюзе.
"Предложение, которое на столе, вполне нормальное. Но мера должна быть временной и применяться только для экстремальных скачков цен", - сказала она журналистам по приезду на совет министров энергетики ЕС.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Италия не поддержала предложение ЕК о потолке цен на газ
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг, как ожидается, обсудят возможность создания такого механизма, но не примут решений, рассказал ранее РИА Новости источник в ЕС.
Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:11
Германии пришлось оправдываться за отказ вводить потолок цен на газ в ЕС
 
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