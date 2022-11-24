https://ria.ru/20221124/todorenko-1834039070.html

Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу

Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу - РИА Новости, 24.11.2022

Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу

Писательница Дарина Мишина подала в суд на Регину Тодоренко. Она собралась взыскать гонорар за работу над книгой блогера "Регина-путешественница". Сумма... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:04

2022-11-24T19:04

2022-11-24T19:04

шоубиз

регина тодоренко

дарья мишина

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Писательница Дарина Мишина подала в суд на Регину Тодоренко. Она собралась взыскать гонорар за работу над книгой блогера "Регина-путешественница". Сумма составила около миллиона рублей. Первое заседание назначили на 14 декабря, говорится на сайте суда. По словам Мишиной, Тодоренко начала работать с ней в 2019 году. Однако договор о сотрудничестве не был составлен. Через некоторое время ведущая отказалась от услуг писательницы. Кроме того, представители артистки заявили, что она не собирается использовать наработки истца в книге. По их словам, идея проекта принадлежит блогеру и в нем также участвовали другие писатели. Тем не менее, Мишина обвинила Тодоренко в присвоении ее идей. Она также сообщила, что знаменитость не заплатила ей за работу. В сентябре ведущая подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к автору. Накануне стало известно, что Останкинский районный суд города Москвы отказался удовлетворить его. Дарина Мишина – начинающая писательница из Санкт-Петербурга, автор детских книг. Ранее Андрей Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". По его словам, основатель коллектива Сергей Кузнецов оформил на него все композиции коллектива.

https://ria.ru/20221116/borisova-1832029244.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

регина тодоренко, дарья мишина