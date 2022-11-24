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Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу - РИА Новости, 24.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221124/todorenko-1834039070.html
Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу
Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу - РИА Новости, 24.11.2022
Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу
Писательница Дарина Мишина подала в суд на Регину Тодоренко. Она собралась взыскать гонорар за работу над книгой блогера "Регина-путешественница". Сумма... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:04
2022-11-24T19:04
шоубиз
регина тодоренко
дарья мишина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Писательница Дарина Мишина подала в суд на Регину Тодоренко. Она собралась взыскать гонорар за работу над книгой блогера "Регина-путешественница". Сумма составила около миллиона рублей. Первое заседание назначили на 14 декабря, говорится на сайте суда. По словам Мишиной, Тодоренко начала работать с ней в 2019 году. Однако договор о сотрудничестве не был составлен. Через некоторое время ведущая отказалась от услуг писательницы. Кроме того, представители артистки заявили, что она не собирается использовать наработки истца в книге. По их словам, идея проекта принадлежит блогеру и в нем также участвовали другие писатели. Тем не менее, Мишина обвинила Тодоренко в присвоении ее идей. Она также сообщила, что знаменитость не заплатила ей за работу. В сентябре ведущая подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к автору. Накануне стало известно, что Останкинский районный суд города Москвы отказался удовлетворить его. Дарина Мишина – начинающая писательница из Санкт-Петербурга, автор детских книг. Ранее Андрей Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". По его словам, основатель коллектива Сергей Кузнецов оформил на него все композиции коллектива.
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регина тодоренко, дарья мишина
Шоубиз, Регина Тодоренко, Дарья Мишина
19:04 24.11.2022
 
Писательница Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу

Дарина Мишина собралась взыскать с Тодоренко гонорар за книгу "Регина-путешественница"

© Фото : Михаил Зильбер/НТВРегина Тодоренко на шоу "Маска"
Регина Тодоренко на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Писательница Дарина Мишина подала в суд на Регину Тодоренко. Она собралась взыскать гонорар за работу над книгой блогера "Регина-путешественница". Сумма составила около миллиона рублей.
"Истец просит взыскать с ответчика вознаграждение по договору авторского заказа в размере 839 520 рублей", – сообщили представители пресс-службы Тверского суда "Пятому каналу".
Первое заседание назначили на 14 декабря, говорится на сайте суда.
По словам Мишиной, Тодоренко начала работать с ней в 2019 году. Однако договор о сотрудничестве не был составлен. Через некоторое время ведущая отказалась от услуг писательницы.
Кроме того, представители артистки заявили, что она не собирается использовать наработки истца в книге. По их словам, идея проекта принадлежит блогеру и в нем также участвовали другие писатели.
Тем не менее, Мишина обвинила Тодоренко в присвоении ее идей. Она также сообщила, что знаменитость не заплатила ей за работу.
В сентябре ведущая подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к автору. Накануне стало известно, что Останкинский районный суд города Москвы отказался удовлетворить его.
Дарина Мишина – начинающая писательница из Санкт-Петербурга, автор детских книг.
Ранее Андрей Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". По его словам, основатель коллектива Сергей Кузнецов оформил на него все композиции коллектива.
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