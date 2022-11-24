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Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров - РИА Новости, 24.11.2022
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Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров
Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров - РИА Новости, 24.11.2022
Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров
Тигры в России стали значительно реже гибнуть от рук браконьеров, за 10 лет число таких убийств уменьшилось с 50-70 в год до 10-20, сообщил руководитель центра... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:29
2022-11-24T11:29
россия-китай: главное
россия
китай
центр "амурский тигр"
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тигры в России стали значительно реже гибнуть от рук браконьеров, за 10 лет число таких убийств уменьшилось с 50-70 в год до 10-20, сообщил руководитель центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.По данным правительства Приморья, по инициативе руководства китайской провинции Цзилинь прошла онлайн-конференция, посвященная вопросам охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов на трансграничных территориях. Представители российского региона рассказали, что охрана мест обитания, увеличение численности копытных животных, охрана самих хищников, борьба с браконьерством и незаконным оборотом дериватов, а также ужесточение уголовной ответственности за браконьерство принесли свои результаты."Все эти меры в комплексе позволили за 10 лет снизить браконьерский пресс на амурского тигра с 50-70 особей, убитых браконьерами в год, до 10-20", – приводят власти слова Арамилева.По данным китайских специалистов, на территории КНР отмечено около 100 тигров и около 120 леопардов. По мнению их российских коллег, китайские популяции хищников по большей части являются трансграничными.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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россия, китай, центр "амурский тигр", сергей арамилев
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Центр "Амурский тигр", Сергей Арамилев
11:29 24.11.2022
 

Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Амурский тигр
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тигры в России стали значительно реже гибнуть от рук браконьеров, за 10 лет число таких убийств уменьшилось с 50-70 в год до 10-20, сообщил руководитель центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
По данным правительства Приморья, по инициативе руководства китайской провинции Цзилинь прошла онлайн-конференция, посвященная вопросам охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов на трансграничных территориях. Представители российского региона рассказали, что охрана мест обитания, увеличение численности копытных животных, охрана самих хищников, борьба с браконьерством и незаконным оборотом дериватов, а также ужесточение уголовной ответственности за браконьерство принесли свои результаты.
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"Все эти меры в комплексе позволили за 10 лет снизить браконьерский пресс на амурского тигра с 50-70 особей, убитых браконьерами в год, до 10-20", – приводят власти слова Арамилева.
По данным китайских специалистов, на территории КНР отмечено около 100 тигров и около 120 леопардов. По мнению их российских коллег, китайские популяции хищников по большей части являются трансграничными.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайЦентр "Амурский тигр"Сергей Арамилев
 
 
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