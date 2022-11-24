https://ria.ru/20221124/tigry-1833873438.html

Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров

Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров - РИА Новости, 24.11.2022

Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров

Тигры в России стали значительно реже гибнуть от рук браконьеров, за 10 лет число таких убийств уменьшилось с 50-70 в год до 10-20, сообщил руководитель центра... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:29

2022-11-24T11:29

2022-11-24T11:29

россия-китай: главное

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китай

центр "амурский тигр"

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тигры в России стали значительно реже гибнуть от рук браконьеров, за 10 лет число таких убийств уменьшилось с 50-70 в год до 10-20, сообщил руководитель центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.По данным правительства Приморья, по инициативе руководства китайской провинции Цзилинь прошла онлайн-конференция, посвященная вопросам охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов на трансграничных территориях. Представители российского региона рассказали, что охрана мест обитания, увеличение численности копытных животных, охрана самих хищников, борьба с браконьерством и незаконным оборотом дериватов, а также ужесточение уголовной ответственности за браконьерство принесли свои результаты."Все эти меры в комплексе позволили за 10 лет снизить браконьерский пресс на амурского тигра с 50-70 особей, убитых браконьерами в год, до 10-20", – приводят власти слова Арамилева.По данным китайских специалистов, на территории КНР отмечено около 100 тигров и около 120 леопардов. По мнению их российских коллег, китайские популяции хищников по большей части являются трансграничными.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20221109/ryboproduktsiya-1830177919.html

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китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, центр "амурский тигр", сергей арамилев