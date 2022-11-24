Центр "Амурский тигр": тигры в РФ стали меньше гибнуть от рук браконьеров
Амурский тигр
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тигры в России стали значительно реже гибнуть от рук браконьеров, за 10 лет число таких убийств уменьшилось с 50-70 в год до 10-20, сообщил руководитель центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
По данным правительства Приморья, по инициативе руководства китайской провинции Цзилинь прошла онлайн-конференция, посвященная вопросам охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов на трансграничных территориях. Представители российского региона рассказали, что охрана мест обитания, увеличение численности копытных животных, охрана самих хищников, борьба с браконьерством и незаконным оборотом дериватов, а также ужесточение уголовной ответственности за браконьерство принесли свои результаты.
"Все эти меры в комплексе позволили за 10 лет снизить браконьерский пресс на амурского тигра с 50-70 особей, убитых браконьерами в год, до 10-20", – приводят власти слова Арамилева.
По данным китайских специалистов, на территории КНР отмечено около 100 тигров и около 120 леопардов. По мнению их российских коллег, китайские популяции хищников по большей части являются трансграничными.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.