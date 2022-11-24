https://ria.ru/20221124/teplo-1833849019.html
Глава Приамурья поручил оперативно восстановить тепло в домах Возжаевки
Глава Приамурья поручил оперативно восстановить тепло в домах Возжаевки - РИА Новости, 24.11.2022
Глава Приамурья поручил оперативно восстановить тепло в домах Возжаевки
Глава Приамурья Василий Орлов поручил профильному министру оперативно решить проблему восстановления теплоснабжения в селе Возжаевка, где местные жители... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:12
2022-11-24T10:12
2022-11-24T10:12
амурская область
общество
жкх
василий орлов (губернатор)
возжаевка
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил профильному министру оперативно решить проблему восстановления теплоснабжения в селе Возжаевка, где местные жители жалуются на холод в домах, сообщает правительство региона.В правительстве региона обсудили прохождение отопительного периода, в том числе вопрос теплоснабжения домов в микрорайоне Гарнизон села Возжаевка. От местных жителей поступают жалобы о холоде в домах. Местные СМИ также пишут о низких температурах в школе и детском саду."Мы вложили более 90 миллионов рублей в новую котельную, чтобы у людей в домах было комфортно. Недопустимо, когда в квартирах такая температура. Оперативно восстановить нормальный температурный режим, а проектировщика обязательно привлечь к ответственности. Алексей Алексеевич Тарасов (министр ЖКХ Приамурья – ред.), решение проблемы - ваша личная ответственность", - приводят власти слова губернатора.Как отметил глава Белогорского округа Денис Инюточкин, были допущены ошибки при проектировании подключений сетей к обновленной котельной - было предусмотрено неподходящее оборудование. На прошлой неделе на территории введён режим повышенной готовности, приступили к работе две бригады, они проводят врезку дополнительных обогревателей. Сделать это должны до 27 ноября. С подрядчиком ведется претензионная работа, к решению вопроса подключилась прокуратура."Объекты теплоснабжения должны находиться в зоне особого внимания и контроля глав и профильных специалистов. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы отопительный сезон проходил без аварий и сбоев", - добавил Орлов.Также на совещании был поднят вопрос обеспечения топливом семей мобилизованных. АО "Амуруголь" предоставили около 400 тонн улучшенного угля, свыше половины уже вывезли, отмечают власти.В этом году в Приамурье в рамках программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса" на подготовку к отопительному периоду из регионального бюджета выделено почти 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221123/ostanki-1833526087.html
https://ria.ru/20221122/priamure-1833237655.html
https://ria.ru/20221115/nablyudenie-1831530360.html
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общество, жкх, василий орлов (губернатор), возжаевка, амурская область, россия
Амурская область, Общество, ЖКХ, Василий Орлов (губернатор), Возжаевка, Амурская область, Россия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости.
Глава Приамурья Василий Орлов поручил профильному министру оперативно решить проблему восстановления теплоснабжения в селе Возжаевка, где местные жители жалуются на холод в домах, сообщает
правительство региона.
В правительстве региона обсудили прохождение отопительного периода, в том числе вопрос теплоснабжения домов в микрорайоне Гарнизон села Возжаевка. От местных жителей поступают жалобы о холоде в домах. Местные СМИ также пишут о низких температурах в школе и детском саду.
"Мы вложили более 90 миллионов рублей в новую котельную, чтобы у людей в домах было комфортно. Недопустимо, когда в квартирах такая температура. Оперативно восстановить нормальный температурный режим, а проектировщика обязательно привлечь к ответственности. Алексей Алексеевич Тарасов (министр ЖКХ Приамурья – ред.), решение проблемы - ваша личная ответственность", - приводят власти слова губернатора.
Как отметил глава Белогорского округа Денис Инюточкин, были допущены ошибки при проектировании подключений сетей к обновленной котельной - было предусмотрено неподходящее оборудование. На прошлой неделе на территории введён режим повышенной готовности, приступили к работе две бригады, они проводят врезку дополнительных обогревателей. Сделать это должны до 27 ноября. С подрядчиком ведется претензионная работа, к решению вопроса подключилась прокуратура.
"Объекты теплоснабжения должны находиться в зоне особого внимания и контроля глав и профильных специалистов. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы отопительный сезон проходил без аварий и сбоев", - добавил Орлов.
Также на совещании был поднят вопрос обеспечения топливом семей мобилизованных. АО "Амуруголь" предоставили около 400 тонн улучшенного угля, свыше половины уже вывезли, отмечают власти.
В этом году в Приамурье в рамках программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса" на подготовку к отопительному периоду из регионального бюджета выделено почти 1,3 миллиарда рублей.