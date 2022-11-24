Более половины потребителей Днепропетровской области остаются без света
Более 50 процентов потребителей Днепропетровской области остаются без электричества
Города мира. Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более половины потребителей Днепропетровской области Украины до сих пор обесточены, из-за сложной ситуации в энергетике будут проводиться отключения света, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Энергетики продолжают восстанавливать питание. До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть", - написал Резниченко в Telegram-канале.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.