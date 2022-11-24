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Более половины потребителей Днепропетровской области остаются без света - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/svet-1833838823.html
Более половины потребителей Днепропетровской области остаются без света
Более половины потребителей Днепропетровской области остаются без света - РИА Новости, 24.11.2022
Более половины потребителей Днепропетровской области остаются без света
Более половины потребителей Днепропетровской области Украины до сих пор обесточены, из-за сложной ситуации в энергетике будут проводиться отключения света,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:30
2022-11-24T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более половины потребителей Днепропетровской области Украины до сих пор обесточены, из-за сложной ситуации в энергетике будут проводиться отключения света, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Энергетики продолжают восстанавливать питание. До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть", - написал Резниченко в Telegram-канале.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
https://ria.ru/20221124/mobilizatsiya-1833818209.html
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в мире, валентин резниченко, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Украина
09:30 24.11.2022
 
Более половины потребителей Днепропетровской области остаются без света

Более 50 процентов потребителей Днепропетровской области остаются без электричества

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкГорода мира. Днепропетровск
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Города мира. Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более половины потребителей Днепропетровской области Украины до сих пор обесточены, из-за сложной ситуации в энергетике будут проводиться отключения света, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Энергетики продолжают восстанавливать питание. До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть", - написал Резниченко в Telegram-канале.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
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С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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