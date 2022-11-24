https://ria.ru/20221124/studnty-1833905381.html

В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник

В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник - РИА Новости, 24.11.2022

В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:54

2022-11-24T12:54

2022-11-24T13:15

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента."Спасибо огромное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, он принял решение все-таки ребят демобилизовать. На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", - заявил Пасечник в ходе рабочей встречи с делегацией организационного комитета "Федерального Народного совета".В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.

https://ria.ru/20221121/tretyakevich-1833168838.html

луганская народная республика

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леонид пасечник, луганская народная республика, россия