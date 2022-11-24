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В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник - РИА Новости, 24.11.2022
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В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник - РИА Новости, 24.11.2022
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:54
2022-11-24T13:15
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента."Спасибо огромное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, он принял решение все-таки ребят демобилизовать. На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", - заявил Пасечник в ходе рабочей встречи с делегацией организационного комитета "Федерального Народного совета".В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
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леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
12:54 24.11.2022 (обновлено: 13:15 24.11.2022)
 
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Пасченик: в республике демобилизовали 274 студента

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВрио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента.
"Спасибо огромное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, он принял решение все-таки ребят демобилизовать. На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", - заявил Пасечник в ходе рабочей встречи с делегацией организационного комитета "Федерального Народного совета".
В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее Молодая гвардия в Краснодоне, ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 18:22
В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича
 
Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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