https://ria.ru/20221124/studnty-1833905381.html
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник - РИА Новости, 24.11.2022
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:54
2022-11-24T12:54
2022-11-24T13:15
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что из рядов Народной милиции ЛНР было демобилизовано 274 студента."Спасибо огромное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, он принял решение все-таки ребят демобилизовать. На сегодняшний день мы демобилизовали порядка 274 студентов", - заявил Пасечник в ходе рабочей встречи с делегацией организационного комитета "Федерального Народного совета".В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
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леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
12:54 24.11.2022 (обновлено: 13:15 24.11.2022)
В ЛНР демобилизовали 274 студента, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Пасченик: в республике демобилизовали 274 студента