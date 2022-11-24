https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833830994.html

Российские военные забрали домой щенка, которого нашли во время СВО

Российские военные забрали домой щенка, которого нашли во время СВО - РИА Новости, 24.11.2022

Российские военные забрали домой щенка, которого нашли во время СВО

Военные из Приморья в ходе специальной военной операции спасли щенка, выбежавшего к ним в одном из сел под Херсоном, а спустя два месяца вернулись с собакой... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:44

2022-11-24T08:44

2022-11-24T10:31

специальная военная операция на украине

херсон

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Военные из Приморья в ходе специальной военной операции спасли щенка, выбежавшего к ним в одном из сел под Херсоном, а спустя два месяца вернулись с собакой домой."Щенка обнаружил Андрей, с которым мы вместе служили в миномётном расчете. Она была совсем кроха - недели три, наверное. Назвали - Мина. Два месяца двигалась с нами (во время передислокации). Потом увёз её во Владивосток, где нашли Мине хороших хозяев. Она попала в добрые руки, это было самое главное", - рассказал РИА Новости Александр Шаманов.По его словам, Мина стала "настоящим талисманом": прошла с расчётом километры, пережила артобстрелы и всегда с лаской встречала бойцов."То, что она была с нами - уже помогало, она создавала добрую атмосферу, помогала всем своей лаской", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства не позволили Александру оставить собаку себе, поэтому он решил найти Мине хороших хозяев: через объявления в соцсетях откликнулись десятки желающих. "Со многими встречался, но решил отдать семейной паре, у которой уже есть собака", - сказал он.Как пояснили РИА Новости Анна и Денис Ганзюк, они сами собирались взять ещё одну собаку, когда случайно увидели это объявление."Видимо, это судьба. Мы на неё только посмотрели и подумали - наша будет, ей у нас будет хорошо. Когда познакомили собак, они сразу подружились, стали играть", - сказала Анна, добавив, что она посылает Александру "отчёты" - фото, видео, как живёт Мина.

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html

https://ria.ru/20220707/spasenie-1800983200.html

https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html

херсон

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, владивосток, общество