08:44 24.11.2022 (обновлено: 10:31 24.11.2022)
Российские военные забрали домой щенка, которого нашли во время СВО
Российские военные привезли во Владивосток собаку Мину, которую нашли во время СВО
© Фото предоставлено героем публикацииСобака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Военные из Приморья в ходе специальной военной операции спасли щенка, выбежавшего к ним в одном из сел под Херсоном, а спустя два месяца вернулись с собакой домой.
"Щенка обнаружил Андрей, с которым мы вместе служили в миномётном расчете. Она была совсем кроха - недели три, наверное. Назвали - Мина. Два месяца двигалась с нами (во время передислокации). Потом увёз её во Владивосток, где нашли Мине хороших хозяев. Она попала в добрые руки, это было самое главное", - рассказал РИА Новости Александр Шаманов.
По его словам, Мина стала "настоящим талисманом": прошла с расчётом километры, пережила артобстрелы и всегда с лаской встречала бойцов.
© Фото предоставлено героем публикацииСобака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
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Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
© Фото предоставлено героем публикацииСобака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
2 из 3
Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
© Фото предоставлено героем публикацииСобака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
3 из 3
Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
1 из 3
Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
2 из 3
Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
3 из 3
Собака по кличке Мина, спасенная российскими военными в ходе специальной военной операции в одном из сел под Херсоном
© Фото предоставлено героем публикации
"То, что она была с нами - уже помогало, она создавала добрую атмосферу, помогала всем своей лаской", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства не позволили Александру оставить собаку себе, поэтому он решил найти Мине хороших хозяев: через объявления в соцсетях откликнулись десятки желающих. "Со многими встречался, но решил отдать семейной паре, у которой уже есть собака", - сказал он.
Как пояснили РИА Новости Анна и Денис Ганзюк, они сами собирались взять ещё одну собаку, когда случайно увидели это объявление.
"Видимо, это судьба. Мы на неё только посмотрели и подумали - наша будет, ей у нас будет хорошо. Когда познакомили собак, они сразу подружились, стали играть", - сказала Анна, добавив, что она посылает Александру "отчёты" - фото, видео, как живёт Мина.
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