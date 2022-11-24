https://ria.ru/20221124/somele-1833954117.html
Минсельхоз предложил создать систему подготовки сомелье в аграрных вузах
Минсельхоз предложил создать систему подготовки сомелье в аграрных вузах - РИА Новости, 24.11.2022
Минсельхоз предложил создать систему подготовки сомелье в аграрных вузах
Минсельхоз РФ считает важным создать систему подготовки российских сомелье в аграрных вузах страны, заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:28
2022-11-24T14:28
2022-11-24T21:06
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает важным создать систему подготовки российских сомелье в аграрных вузах страны, заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов."Без квалифицированных кадров любая отрасль не будет развиваться... У нас действует система "54 аграрных вуза", некоторые из которых ведут это направление. Сейчас мы пересматриваем образовательные программы", - сказал Увайдов в ходе первого Российского винодельческого форума. "Мы видели ряд примеров, и если Дмитрий (Киселев, глава Ассоциации виноградарей и виноделов России - ред.) поддержит, с ассоциацией сделать школу сомелье", - добавил он.По словам Увайдова, министерство готово предоставить для этого свои площадки и ряд образовательных учреждений. "В виде дополнительного профессионального образования мы можем сделать короткие курсы сомелье и приглашать тех, кто себя зарекомендовал. Для нас важно, чтобы у нас были правильные сомелье, которые красиво, правильно, вкусно могут рассказывать о российских винах", - подчеркнул замминистра.Еще одна важная проблема для отрасли - это стандартизация, продолжил он. "У нас есть комитет по стандартизации, и на наш взгляд, очень важное направление, чтобы мы принимали новые и актуализировали старые стандарты", - сказал Увайдов. Государственный конкурс на обновление государственных стандартов недавно выиграл НИЦ "Курчатовский институт".Замглавы Минсельхоза также подчеркнул значение собственного посадочного материала - качественного и пригодного именно на российских территориях. "Здесь мы очень надеемся, чти сработает программа, и мы к 2025 году, по заложенным в нее расчетам, должны иметь собственное количество саженцев, 15 миллионов штук в год. Что отечественный посадочный материал будет каждый год в необходимом объеме", - заключил Увайдов.
https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html
https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:28 24.11.2022 (обновлено: 21:06 24.11.2022)
Минсельхоз предложил создать систему подготовки сомелье в аграрных вузах
Минсельхоз назвал важным создание системы подготовки сомелье в аграрных вузах
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает важным создать систему подготовки российских сомелье в аграрных вузах страны, заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
"Без квалифицированных кадров любая отрасль не будет развиваться... У нас действует система "54 аграрных вуза", некоторые из которых ведут это направление. Сейчас мы пересматриваем образовательные программы", - сказал Увайдов в ходе первого Российского винодельческого форума. "Мы видели ряд примеров, и если Дмитрий (Киселев, глава Ассоциации виноградарей и виноделов России - ред.) поддержит, с ассоциацией сделать школу сомелье", - добавил он.
По словам Увайдова, министерство готово предоставить для этого свои площадки и ряд образовательных учреждений. "В виде дополнительного профессионального образования мы можем сделать короткие курсы сомелье и приглашать тех, кто себя зарекомендовал. Для нас важно, чтобы у нас были правильные сомелье, которые красиво, правильно, вкусно могут рассказывать о российских винах", - подчеркнул замминистра.
Еще одна важная проблема для отрасли - это стандартизация, продолжил он. "У нас есть комитет по стандартизации, и на наш взгляд, очень важное направление, чтобы мы принимали новые и актуализировали старые стандарты", - сказал Увайдов. Государственный конкурс на обновление государственных стандартов недавно выиграл НИЦ "Курчатовский институт
".
Замглавы Минсельхоза также подчеркнул значение собственного посадочного материала - качественного и пригодного именно на российских территориях. "Здесь мы очень надеемся, чти сработает программа, и мы к 2025 году, по заложенным в нее расчетам, должны иметь собственное количество саженцев, 15 миллионов штук в год. Что отечественный посадочный материал будет каждый год в необходимом объеме", - заключил Увайдов.