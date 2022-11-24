https://ria.ru/20221124/sobaki-1833840962.html

ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника

ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника - РИА Новости, 24.11.2022

ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника

Законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника, поводка и ошейника могут внести в ГД до конца года, он будет направлен на отзыв... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:40

2022-11-24T09:40

2022-11-24T09:53

общество

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника, поводка и ошейника могут внести в ГД до конца года, он будет направлен на отзыв правительства уже 25 ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин."Законопроект будет направлен на отзыв правительства завтра, 25 ноября. В течение месяца мы ждем ответа и после этого будем вносить в Госдуму. Не исключено, что успеем направить документ в палату до конца этого года", - рассказал Дюпин.Фракция ЛДПР предлагает наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак, сообщили в пресс-службе ЛДПР.Владельцам животных придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс рублей, в случае если на опасных породах собак не будет поводка, намордника и ошейника, пояснили во фракции.При этом там отметили, что контроль за соблюдением правил выгула собак возлагается на МВД, сейчас же это фактически никто не контролирует, в этом кроется проблема.

https://ria.ru/20221109/vygul-1830350757.html

https://ria.ru/20210910/vygul-1749587616.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, лдпр