Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/sobaki-1833840962.html
ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника
ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника - РИА Новости, 24.11.2022
ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника
Законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника, поводка и ошейника могут внести в ГД до конца года, он будет направлен на отзыв... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:40
2022-11-24T09:53
общество
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486863_0:169:2231:1424_1920x0_80_0_0_6ce98336865dcc249321c6b0eacc06e9.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника, поводка и ошейника могут внести в ГД до конца года, он будет направлен на отзыв правительства уже 25 ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин."Законопроект будет направлен на отзыв правительства завтра, 25 ноября. В течение месяца мы ждем ответа и после этого будем вносить в Госдуму. Не исключено, что успеем направить документ в палату до конца этого года", - рассказал Дюпин.Фракция ЛДПР предлагает наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак, сообщили в пресс-службе ЛДПР.Владельцам животных придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс рублей, в случае если на опасных породах собак не будет поводка, намордника и ошейника, пояснили во фракции.При этом там отметили, что контроль за соблюдением правил выгула собак возлагается на МВД, сейчас же это фактически никто не контролирует, в этом кроется проблема.
https://ria.ru/20221109/vygul-1830350757.html
https://ria.ru/20210910/vygul-1749587616.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486863_332:0:2231:1424_1920x0_80_0_0_61f26f24fb4a3424d67908a12d7f348e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
09:40 24.11.2022 (обновлено: 09:53 24.11.2022)
 
ЛДПР подготовила проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника

В Госдуму могут внести проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖенщина с собакой
Женщина с собакой - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина с собакой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника, поводка и ошейника могут внести в ГД до конца года, он будет направлен на отзыв правительства уже 25 ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин.
"Законопроект будет направлен на отзыв правительства завтра, 25 ноября. В течение месяца мы ждем ответа и после этого будем вносить в Госдуму. Не исключено, что успеем направить документ в палату до конца этого года", - рассказал Дюпин.
Девушка выгуливает собаку в парке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 19:51Новости Подмосковья
Новые правила выгула собак введут в Подмосковье
Фракция ЛДПР предлагает наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак, сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Владельцам животных придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс рублей, в случае если на опасных породах собак не будет поводка, намордника и ошейника, пояснили во фракции.
При этом там отметили, что контроль за соблюдением правил выгула собак возлагается на МВД, сейчас же это фактически никто не контролирует, в этом кроется проблема.
Семейная пара с собаками на прогулке - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 18:44Новости Подмосковья
В МО заплатили около 47 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак
 
ОбществоГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала