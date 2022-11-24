https://ria.ru/20221124/sng-1833939562.html

В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге

В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге - РИА Новости, 24.11.2022

В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге

Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:59

2022-11-24T13:59

2022-11-24T13:59

санкт-петербург

россия

снг

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Мы не говорили о сомнениях никаких. Мы говорили, что надо время согласовать со всеми. Он готовится, но для того, чтобы он состоялся, нужно согласовать со всеми сроки и время", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли неформальный саммит СНГ.Ранее Песков заявил, что проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит.

https://ria.ru/20221122/sng-1833373587.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, снг, политика, дмитрий песков