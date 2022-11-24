https://ria.ru/20221124/sng-1833939562.html
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге
Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:59
2022-11-24T13:59
2022-11-24T13:59
санкт-петербург
россия
снг
политика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822261963_0:297:3111:2047_1920x0_80_0_0_acd06f7724ea2dab4cc6b5b3cad23203.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Мы не говорили о сомнениях никаких. Мы говорили, что надо время согласовать со всеми. Он готовится, но для того, чтобы он состоялся, нужно согласовать со всеми сроки и время", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли неформальный саммит СНГ.Ранее Песков заявил, что проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит.
https://ria.ru/20221122/sng-1833373587.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822261963_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_46819332c52a983c140dad7d89fb2e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, снг, политика, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Россия, СНГ, Политика, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге
Песков заявил, что саммит СНГ в Петербурге готовится, но необходимо согласовать сроки