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В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге - РИА Новости, 24.11.2022
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В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге
Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:59
2022-11-24T13:59
санкт-петербург
россия
снг
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Мы не говорили о сомнениях никаких. Мы говорили, что надо время согласовать со всеми. Он готовится, но для того, чтобы он состоялся, нужно согласовать со всеми сроки и время", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли неформальный саммит СНГ.Ранее Песков заявил, что проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит.
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санкт-петербург, россия, снг, политика, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Россия, СНГ, Политика, Дмитрий Песков
13:59 24.11.2022
 
В Кремле подтвердили подготовку неформального саммита СНГ в Петербурге

Песков заявил, что саммит СНГ в Петербурге готовится, но необходимо согласовать сроки

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Петербурге готовится, но надо согласовать со всеми сроки и время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Мы не говорили о сомнениях никаких. Мы говорили, что надо время согласовать со всеми. Он готовится, но для того, чтобы он состоялся, нужно согласовать со всеми сроки и время", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли неформальный саммит СНГ.
Ранее Песков заявил, что проведение неформального саммита СНГ в конце года в России еще до конца не согласовано, как будет понимание, Кремль сообщит.
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