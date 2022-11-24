https://ria.ru/20221124/siriya-1833980481.html

Шойгу по телефону обсудил Сирию с министром обороны Турции

Шойгу по телефону обсудил Сирию с министром обороны Турции - РИА Новости, 24.11.2022

Шойгу по телефону обсудил Сирию с министром обороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на севере Сирии, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:40

2022-11-24T15:40

2022-11-24T17:02

турция

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война в сирии

сергей шойгу

хулуси акар

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на севере Сирии, сообщили в военном ведомстве.Телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары.Как заявили в Минобороны Турции, главы ведомств указали на важность соблюдения достигнутых договоренностей по ситуации в арабской республике."В контексте Сирии министр Акар подчеркнул, что необходимый ответ был дан и будет дан против усиливающихся преследований и нападений, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе, и действий, направленных против гражданских поселений Турции и граждан", — отметили в оборонном ведомстве республики.При этом Акар в разговоре с Шойгу назвал предотвращение террористической угрозы приоритетом для Анкары на севере Сирии.Ситуация на севере арабской республикиДвадцатого ноября Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США.Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Как уточнил позже Акар, за два дня армия республики ликвидировала 184 боевика.Также сообщалось о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.Турецкий лидер подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время".Сирия неоднократно называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.Стамбульская зерновая сделкаПредставители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Соглашение о вывозе украинского зерна истекало 18 ноября, но подразумевало автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, сирия, россия, сергей шойгу, хулуси акар, безопасность