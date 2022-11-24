https://ria.ru/20221124/samolet-1833971296.html

Первый самолет МС-21 получил ливрею "России"

Первый самолет МС-21 получил ливрею "России" - РИА Новости, 24.11.2022

Первый самолет МС-21 получил ливрею "России"

Первый отечественный самолёт МС-21 получил ливрею авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:17

2022-11-24T15:17

2022-11-24T16:20

экономика

ульяновск

иркут (корпорация)

аэрофлот

sukhoi superjet

мс-21

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первый отечественный самолёт МС-21 получил ливрею авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщается в релизе перевозчика."Первый самолет МС-21, принадлежащий корпорации "Иркут" (ОАК госкорпорации Ростех), получил ливрею авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") - крупнейшего эксплуатанта отечественных самолетов. Лайнер покрашен в ливрею авиакомпании в Ульяновске с использованием краски российского производства", - говорится в релизе.Перевозчик отмечает, что выбор ливреи "России" является знаковым событием, так как авиакомпания "уже обладает уникальным и ценным опытом по успешному вводу в парк и эксплуатации российских самолетов"."Россия" занимает лидирующие позиции на рынке авиаперевозок на региональных SSJ100. По этому показателю перевозчик был признан в 2021 году наиболее активно растущей авиакомпанией в стране и мире. В парке "России" в настоящее время – 74 SSJ100, которые уже почти два года осуществляют перевозку по более чем ста направлениям.На данный момент, поясняет компания, МС-21 проходит программу импортозамещения и еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки. Опытный образец самолета будет эксплуатироваться "Иркутом" для обучения пилотов-инструкторов "России". Кроме того, группа "Аэрофлот" и производитель будут работать над дорожной картой выполнения техобслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети новых лайнеров.В июле 2021 года "Россия" и "Иркут" сформировали рабочую группу по реализации комплекса мероприятий для начала осуществления коммерческих рейсов на МС-21. На первоначальном этапе фирменная серо-красно-белая ливрея авиакомпании будет нанесена на три опытных самолета корпорации "Иркут", не включенных в парк перевозчика. Далее ливрея будет наноситься на воздушные суда, уже принятые в состав флота.

https://ria.ru/20221011/ms-21-1823178723.html

https://ria.ru/20211228/samolet-1765876793.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ульяновск, иркут (корпорация), аэрофлот, sukhoi superjet, мс-21, новости - туризм