https://ria.ru/20221124/rossiyanka-1833958043.html

Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки

Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки - РИА Новости, 24.11.2022

Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки

Смерть россиянки после пластической операции в Южной Корее могла быть связана с проблемами со здоровьем у женщины, рассказал РИА Новости сотрудник компании... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:36

2022-11-24T14:36

2022-11-24T15:47

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Смерть россиянки после пластической операции в Южной Корее могла быть связана с проблемами со здоровьем у женщины, рассказал РИА Новости сотрудник компании "Интермед", организовывающей лечение в корейских клиниках.Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода."Это могли быть проблемы (со здоровьем), у нее мог быть, допустим, сахарный диабет, хотя в принципе нормальные клиники это все выясняют, прежде чем приступить к каким-то оперативным вмешательствам, - предположил собеседник из центра "Интермед".По его словам, делать выводы о причине смерти можно будет только, опираясь на историю болезни женщины.Хотя любая операция сопряжена с рисками, эта трагедия в Сеуле - скорее исключение из правила, в целом лечение у южнокорейских врачей безопасно, добавил собеседник.

https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833952558.html

сеул

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сеул, южная корея, здоровье, новости - туризм