https://ria.ru/20221124/rossiyanka-1833958043.html
Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки
Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки - РИА Новости, 24.11.2022
Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки
Смерть россиянки после пластической операции в Южной Корее могла быть связана с проблемами со здоровьем у женщины, рассказал РИА Новости сотрудник компании... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:36
2022-11-24T14:36
2022-11-24T15:47
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Смерть россиянки после пластической операции в Южной Корее могла быть связана с проблемами со здоровьем у женщины, рассказал РИА Новости сотрудник компании "Интермед", организовывающей лечение в корейских клиниках.Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода."Это могли быть проблемы (со здоровьем), у нее мог быть, допустим, сахарный диабет, хотя в принципе нормальные клиники это все выясняют, прежде чем приступить к каким-то оперативным вмешательствам, - предположил собеседник из центра "Интермед".По его словам, делать выводы о причине смерти можно будет только, опираясь на историю болезни женщины.Хотя любая операция сопряжена с рисками, эта трагедия в Сеуле - скорее исключение из правила, в целом лечение у южнокорейских врачей безопасно, добавил собеседник.
https://ria.ru/20221124/khirurgiya-1833952558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, южная корея, здоровье, новости - туризм
В мире, Сеул, Южная Корея, Здоровье, Туризм, Новости - Туризм
14:36 24.11.2022 (обновлено: 15:47 24.11.2022)
Эксперт назвал возможную причину смерти погибшей в Сеуле россиянки
"Интермед": смерть россиянки в Корее может быть связана с проблемами со здоровьем
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Смерть россиянки после пластической операции в Южной Корее могла быть связана с проблемами со здоровьем у женщины, рассказал РИА Новости сотрудник компании "Интермед", организовывающей лечение в корейских клиниках.
Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи
начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода.
"Это могли быть проблемы (со здоровьем), у нее мог быть, допустим, сахарный диабет, хотя в принципе нормальные клиники это все выясняют, прежде чем приступить к каким-то оперативным вмешательствам, - предположил собеседник из центра "Интермед".
По его словам, делать выводы о причине смерти можно будет только, опираясь на историю болезни женщины.
Хотя любая операция сопряжена с рисками, эта трагедия в Сеуле
- скорее исключение из правила, в целом лечение у южнокорейских врачей безопасно, добавил собеседник.