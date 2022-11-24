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Экстренно севший в Благовещенске самолет вылетел дальше по маршруту - РИА Новости, 24.11.2022
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Экстренно севший в Благовещенске самолет вылетел дальше по маршруту
Экстренно севший в Благовещенске самолет вылетел дальше по маршруту - РИА Новости, 24.11.2022
Экстренно севший в Благовещенске самолет вылетел дальше по маршруту
Рейс авиакомпании S7, экстренно изменивший маршрут и севший в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел в Новосибирск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:31
2022-11-24T07:31
благовещенск
владивосток
новосибирск
s7 airlines
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя – РИА Новости. Рейс авиакомпании S7, экстренно изменивший маршрут и севший в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Приамурья.Ранее представитель аэропорта говорил РИА Новости, что рейс S7 5204 вылетел из Владивостока в Новосибирск в 9.07 по времени Владивостока (2.07 мск), но в 11.25 (04.25 мск) развернулся над Амурской областью в районе Сковородино и полетел в обратную сторону. Во время полёта одному из пассажиров стало плохо. Самолёт приземлился на запасной аэродром аэропорта Благовещенска."Самолет приземлился в 11.21 (5.21 мск). Пассажира с борта забрали медики и увезли в медучреждение для оказания помощи. Борт готовится к вылету далее по маршруту", - сказал собеседник агентства.В 13 часов (7 утра мск) рейс вылетел далее по маршруту в Новосибирск.
https://ria.ru/20221124/reys-1833821823.html
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благовещенск, владивосток, новосибирск, s7 airlines
Благовещенск, Владивосток, Новосибирск, S7 Airlines
07:31 24.11.2022
 
Экстренно севший в Благовещенске самолет вылетел дальше по маршруту

Самолет авиакомпании S7, экстренно севший в Благовещенске, вылетел в Новосибрск

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя – РИА Новости. Рейс авиакомпании S7, экстренно изменивший маршрут и севший в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Приамурья.
Ранее представитель аэропорта говорил РИА Новости, что рейс S7 5204 вылетел из Владивостока в Новосибирск в 9.07 по времени Владивостока (2.07 мск), но в 11.25 (04.25 мск) развернулся над Амурской областью в районе Сковородино и полетел в обратную сторону. Во время полёта одному из пассажиров стало плохо. Самолёт приземлился на запасной аэродром аэропорта Благовещенска.
"Самолет приземлился в 11.21 (5.21 мск). Пассажира с борта забрали медики и увезли в медучреждение для оказания помощи. Борт готовится к вылету далее по маршруту", - сказал собеседник агентства.
В 13 часов (7 утра мск) рейс вылетел далее по маршруту в Новосибирск.
Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 06:22Туризм
Самолет авиакомпании S7 срочно сядет в Благовещенске
 
БлаговещенскВладивостокНовосибирскS7 Airlines
 
 
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