https://ria.ru/20221124/premii-1833989481.html

РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов

РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов - РИА Новости, 24.11.2022

РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов

Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования (РАО)... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:07

2022-11-24T16:07

2022-11-24T16:40

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российская академия образования

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сн_образование

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования (РАО) состоялась в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Победителям в шести номинациях, чьи разработки, по мнению жюри, могут усовершенствовать систему образования в стране, были вручены памятные призы и денежные награды.В этом году также впервые были названы лауреаты в спецноминации "За популяризацию своей разработки в медиа", учрежденной партнером конкурса, проектом "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня". Ими стали младшие научные сотрудники Психологического института РАО Юлия Маракшина, Тимофей Адамович и Анна Табуева, а также научный сотрудник лаборатории нейропсихологии Научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений РУДН Алёна Девятерикова.Во всероссийском конкурсе принимали участие исследователи в возрасте до 35 лет — ученые, педагоги, психологи, специалисты, работающие в образовательных организациях и внедряющие свои разработки в практику, аспиранты, докторанты и научные сотрудники. "Для нас поддержка инициатив и начинаний молодых ученых – одна из приоритетных задач. Нам очень важно, чтобы специалисты активно включались в работу лабораторий и региональных научных центров РАО", – отметил исполняющий обязанности вице-президента РАО, главный ученый секретарь Президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование