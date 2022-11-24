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РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов - РИА Новости, 24.11.2022
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РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов
РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов - РИА Новости, 24.11.2022
РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов
Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования (РАО)... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:07
2022-11-24T16:40
новости агентства
миа "россия сегодня"
российская академия образования
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования (РАО) состоялась в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Победителям в шести номинациях, чьи разработки, по мнению жюри, могут усовершенствовать систему образования в стране, были вручены памятные призы и денежные награды.В этом году также впервые были названы лауреаты в спецноминации "За популяризацию своей разработки в медиа", учрежденной партнером конкурса, проектом "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня". Ими стали младшие научные сотрудники Психологического института РАО Юлия Маракшина, Тимофей Адамович и Анна Табуева, а также научный сотрудник лаборатории нейропсихологии Научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений РУДН Алёна Девятерикова.Во всероссийском конкурсе принимали участие исследователи в возрасте до 35 лет — ученые, педагоги, психологи, специалисты, работающие в образовательных организациях и внедряющие свои разработки в практику, аспиранты, докторанты и научные сотрудники. "Для нас поддержка инициатив и начинаний молодых ученых – одна из приоритетных задач. Нам очень важно, чтобы специалисты активно включались в работу лабораторий и региональных научных центров РАО", – отметил исполняющий обязанности вице-президента РАО, главный ученый секретарь Президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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новости агентства, миа "россия сегодня", российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Российская академия образования, Социальный навигатор, СН_Образование
16:07 24.11.2022 (обновлено: 16:40 24.11.2022)
 

РАО отметила премиями молодых педагогов и психологов

© РИА Новости / Нина ЗотинаЦеремония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования
Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов VII ежегодной Национальной премии молодых ученых в области педагогики и психологии Российской академии образования (РАО) состоялась в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Победителям в шести номинациях, чьи разработки, по мнению жюри, могут усовершенствовать систему образования в стране, были вручены памятные призы и денежные награды.
В этом году также впервые были названы лауреаты в спецноминации "За популяризацию своей разработки в медиа", учрежденной партнером конкурса, проектом "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня". Ими стали младшие научные сотрудники Психологического института РАО Юлия Маракшина, Тимофей Адамович и Анна Табуева, а также научный сотрудник лаборатории нейропсихологии Научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений РУДН Алёна Девятерикова.
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Во всероссийском конкурсе принимали участие исследователи в возрасте до 35 лет — ученые, педагоги, психологи, специалисты, работающие в образовательных организациях и внедряющие свои разработки в практику, аспиранты, докторанты и научные сотрудники. "Для нас поддержка инициатив и начинаний молодых ученых – одна из приоритетных задач. Нам очень важно, чтобы специалисты активно включались в работу лабораторий и региональных научных центров РАО", – отметил исполняющий обязанности вице-президента РАО, главный ученый секретарь Президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама".
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"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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