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День благодарения в США

День благодарения в США - РИА Новости, 24.11.2022

День благодарения в США

Ежегодно каждый четвертый четверг ноября в США отмечается национальный праздник День благодарения (Thanksgiving Day). В 2022 году он приходится на 24 ноября... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:01

2022-11-24T01:01

2022-11-24T01:01

справки

день благодарения (thanksgiving day)

сша

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Ежегодно каждый четвертый четверг ноября в США отмечается национальный праздник День благодарения (Thanksgiving Day). В 2022 году он приходится на 24 ноября. Это один из самых популярных праздников в стране. По традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай, сейчас праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество. Идея празднования окончания сбора урожая восходит к древности. В Северной Америке этот праздник трансформировался в благодарственные молебны за богатый урожай, сопровождавшиеся обильным угощением. По некоторым сведениям, первые благодарственные молебны европейских переселенцев состоялись в 1607 году в Джеймстауне, а также в колонии штата Мэн. Однако в большинстве случаев историю возникновения праздника связывают с поселенцами, которые прибыли в Америку из Англии в конце 1620 года. Осенью 1621 года губернатор образованной ими колонии Плимут Уильям Брадфорд пригласил живущих по соседству индейцев отметить вместе с поселенцами трехдневный праздник в честь первого урожая, собранного после голодной зимы в Новом Свете, которую колонисты пережили во многом благодаря помощи туземцев. Это был первый День благодарения, но колонисты не только не называли его так, но и не планировали делать его традицией – в следующем году праздника не было, его провели повторно только в 1623 году, чтобы ознаменовать окончание засухи, которая угрожала урожаю.Долгое время праздник был неофициальным. Европейские переселенцы устраивали торжества сбора осеннего урожая на местном уровне.Первый официальный День благодарения был объявлен в 1777 году Континентальным конгрессом и прошел 18 декабря 1777 года. В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил праздник национальным событием. Датой проведения "Дня благодарения и общественной молитвы" (A day of public thanksgiving and prayer) стало 26 ноября, четверг. Однако в последующие годы День благодарения продолжали проводить нерегулярно. Общенациональным праздником он стал только в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн объявил, что отныне последний четверг ноября будет отмечаться как День благодарения. Правда, уже в 1865 году праздник отмечался в первый четверг ноября – так провозгласил президент США Эндрю Джонсон. В 1869 году президент Улисс Грант для Дня благодарения выбрал третий четверг. В остальные годы День благодарения отмечался в последний четверг ноября. В 1939-1941 годах для расширения рождественского сезона покупок президент США Франклин Рузвельт перенес праздник на предпоследний четверг ноября. Перенос вызвал раскол среди штатов – 16 штатов отказались изменить традицию и продолжали отмечать праздник по-старому. После двух лет путаницы и жалоб 26 декабря 1941 года Рузвельт подписал закон, устанавливающий празднование Дня благодарения в четвертый четверг ноября. За годы существования у праздника сложился ряд традиций, которые американцы тщательно соблюдают.День благодарения носит семейный характер, на праздничный стол традиционно подают фаршированную клюквенным соусом индейку и открытый тыквенный пирог.Еще одна традиция праздника – торжественная церемония помилования индейки, которая проводится в Белом доме накануне праздника. В соответствии с этой традицией хотя бы одна индейка должна избежать участи оказаться на праздничном столе. Традиция чествования индейки на День благодарения, согласно наиболее распространенной версии, была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация производителей мяса индейки (National Turkey Federation) впервые подарила птицу президенту США Гарри Трумэну. Однако только в 1963 году президент Джон Кеннеди оставил в живых полученную в подарок птицу. С 1989 года церемония помилования индейки главой государства стала ежегодной, первую официальную церемонию провел президент США Джордж Буш-старший. Индюшек для церемонии помилования поставляет Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев до церемонии отбирают более 20 птиц, чьи кандидатуры затем выставляются на голосование. Этих индеек специально готовят к почетной миссии – кормят с рук и приучают не бояться незнакомых людей. В канун Дня благодарения президенту США на особой церемонии демонстрируют двух наиболее достойных представителей семейства индюшачьих – собственно "национальную индейку" и ее заместителя – "вице-индейку". В ходе церемонии помилования президент зачитывает указ и осторожно гладит птицу. Позже индейку отправляют в зоопарк. Еще одним атрибутом праздника являются традиционные костюмированные парады. Первый подобный парад прошел в 1924 году в Детройте. Самый известный парад проводится ежегодно в Нью-Йорке. Его организует крупнейшая сеть универмагов "Мейси" (Macy’s). Главной достопримечательностью парада являются надувные игрушки огромных размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), которые проносят от Центрального парка до входа в универмаг (между Седьмой авеню и Бродвеем). С 1952 года парад транслируется по телевидению. В 2022 году в параде примут участие 12 оркестров, гигантские воздушные шары, а также клоуны, надувные герои мультфильмов и многие другие. После Дня благодарения во всех магазинах страны происходит открытие традиционных предрождественских распродаж, с 1960-х годов этот день известен также как "Черная пятница" из-за огромных пробок, возникающих на улицах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день благодарения (thanksgiving day), сша