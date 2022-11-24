https://ria.ru/20221124/potolok-1833887428.html

В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС

В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 24.11.2022

В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС

Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:06

2022-11-24T12:06

2022-11-24T12:06

политика

евросоюз

россия

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для себя послабление, поскольку заинтересованы в энергоресурсах из РФ, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее еврокомиссар по энергетике подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть."Россия найдет и есть уже новые рынки сбыта для нашей нефти. В европейских рынках сбыта мы тоже были заинтересованы, но понятно, что по такой фиксированной цене нам невыгодно продавать (топливо), и мы не будем этого делать в ущерб своей казне. В итоге, европейцы будут у третьих лиц покупать нашу же нефть", - сказала политик.При этом она обратила внимание, что Евросоюз уже придумал ряд послаблений, лазеек для получения российской нефти. В том числе, по "Сахалину-2" для Японии, для стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю, и для тех случаев, когда будет переработка импортированной российской нефти."Они много чего сделали для себя, им не обойтись без нашей нефти. Переговоры стран Евросоюза о потолке на нефть из России – это политический аспект, на деле, все будет по-другому", - заключила Перминова.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221124/potolok-1833845751.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, евросоюз, россия, совет федерации рф, экономика