https://ria.ru/20221124/potolok-1833887428.html
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 24.11.2022
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС
Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:06
2022-11-24T12:06
2022-11-24T12:06
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для себя послабление, поскольку заинтересованы в энергоресурсах из РФ, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее еврокомиссар по энергетике подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть."Россия найдет и есть уже новые рынки сбыта для нашей нефти. В европейских рынках сбыта мы тоже были заинтересованы, но понятно, что по такой фиксированной цене нам невыгодно продавать (топливо), и мы не будем этого делать в ущерб своей казне. В итоге, европейцы будут у третьих лиц покупать нашу же нефть", - сказала политик.При этом она обратила внимание, что Евросоюз уже придумал ряд послаблений, лазеек для получения российской нефти. В том числе, по "Сахалину-2" для Японии, для стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю, и для тех случаев, когда будет переработка импортированной российской нефти."Они много чего сделали для себя, им не обойтись без нашей нефти. Переговоры стран Евросоюза о потолке на нефть из России – это политический аспект, на деле, все будет по-другому", - заключила Перминова.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
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политика, евросоюз, россия, совет федерации рф, экономика
Политика, Евросоюз, Россия, Совет Федерации РФ, Экономика
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС
Сенатор Перминова назвала обсуждение потолка цен на российскую нефть в Евросоюзе политикой
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для себя послабление, поскольку заинтересованы в энергоресурсах из РФ, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее еврокомиссар по энергетике подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть.
"Россия найдет и есть уже новые рынки сбыта для нашей нефти. В европейских рынках сбыта мы тоже были заинтересованы, но понятно, что по такой фиксированной цене нам невыгодно продавать (топливо), и мы не будем этого делать в ущерб своей казне. В итоге, европейцы будут у третьих лиц покупать нашу же нефть", - сказала политик.
При этом она обратила внимание, что Евросоюз уже придумал ряд послаблений, лазеек для получения российской нефти. В том числе, по "Сахалину-2" для Японии
, для стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю, и для тех случаев, когда будет переработка импортированной российской нефти.
"Они много чего сделали для себя, им не обойтись без нашей нефти. Переговоры стран Евросоюза о потолке на нефть из России – это политический аспект, на деле, все будет по-другому", - заключила Перминова.