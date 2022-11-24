Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/potolok-1833887428.html
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС - РИА Новости, 24.11.2022
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС
Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:06
2022-11-24T12:06
политика
евросоюз
россия
совет федерации рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/28/1562432843_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_1db348216017b7e873abd549cfd2057a.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для себя послабление, поскольку заинтересованы в энергоресурсах из РФ, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее еврокомиссар по энергетике подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть."Россия найдет и есть уже новые рынки сбыта для нашей нефти. В европейских рынках сбыта мы тоже были заинтересованы, но понятно, что по такой фиксированной цене нам невыгодно продавать (топливо), и мы не будем этого делать в ущерб своей казне. В итоге, европейцы будут у третьих лиц покупать нашу же нефть", - сказала политик.При этом она обратила внимание, что Евросоюз уже придумал ряд послаблений, лазеек для получения российской нефти. В том числе, по "Сахалину-2" для Японии, для стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю, и для тех случаев, когда будет переработка импортированной российской нефти."Они много чего сделали для себя, им не обойтись без нашей нефти. Переговоры стран Евросоюза о потолке на нефть из России – это политический аспект, на деле, все будет по-другому", - заключила Перминова.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
https://ria.ru/20221124/potolok-1833845751.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/28/1562432843_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_15a369f5709a7e9cafe7eba9eedaba27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, евросоюз, россия, совет федерации рф, экономика
Политика, Евросоюз, Россия, Совет Федерации РФ, Экономика
12:06 24.11.2022
 
В Совфеде прокомментировали обсуждение потолка цен на российскую нефть в ЕС

Сенатор Перминова назвала обсуждение потолка цен на российскую нефть в Евросоюзе политикой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обсуждение странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть – это политический аспект, на деле, в экономическом плане европейцы подстраховались, сделали для себя послабление, поскольку заинтересованы в энергоресурсах из РФ, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее еврокомиссар по энергетике подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 08:00
Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
"Россия найдет и есть уже новые рынки сбыта для нашей нефти. В европейских рынках сбыта мы тоже были заинтересованы, но понятно, что по такой фиксированной цене нам невыгодно продавать (топливо), и мы не будем этого делать в ущерб своей казне. В итоге, европейцы будут у третьих лиц покупать нашу же нефть", - сказала политик.
При этом она обратила внимание, что Евросоюз уже придумал ряд послаблений, лазеек для получения российской нефти. В том числе, по "Сахалину-2" для Японии, для стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю, и для тех случаев, когда будет переработка импортированной российской нефти.
"Они много чего сделали для себя, им не обойтись без нашей нефти. Переговоры стран Евросоюза о потолке на нефть из России – это политический аспект, на деле, все будет по-другому", - заключила Перминова.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:54
СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на нефть из России в два раза
 
ПолитикаЕвросоюзРоссияСовет Федерации РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала