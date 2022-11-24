https://ria.ru/20221124/pirates-1833881799.html
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря" - РИА Новости, 24.11.2022
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"
Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пиратов Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней части, пишет газета Sun со... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:56
2022-11-24T15:56
2022-11-24T15:56
культура
новости культуры
джонни депп
великобритания
sun
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572618119_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6173f19252a85816745270d429053119.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пиратов Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней части, пишет газета Sun со ссылкой на источник.Рабочее название картины "День на море" (A Day At The Sea), пишет СМИ. Начало съемок запланировано на февраль в Великобритании.Однако источники Daily Mail и New York Post опровергли информацию о возвращении Деппа в франшизу.Sun утверждает, что он фигурирует в списке артистов и членов технического персонала, вызванных на съемки картины."Все находится в начальной стадии, и у проекта, который называется "День на море", пока нет режиссера. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено", — сообщил газете источник.Ранее Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе.
https://ria.ru/20221115/piraty-1831565932.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572618119_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_98d6d310ee4bd3ac31952af4bf4ca2ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джонни депп, великобритания, sun, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Великобритания, Sun, Кино и сериалы, Знаменитости
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"
По данным газеты Sun, Депп снимется в продолжении "Пиратов Карибского моря"