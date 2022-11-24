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Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря" - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/pirates-1833881799.html
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря" - РИА Новости, 24.11.2022
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"
Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пиратов Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней части, пишет газета Sun со... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:56
2022-11-24T15:56
культура
новости культуры
джонни депп
великобритания
sun
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пиратов Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней части, пишет газета Sun со ссылкой на источник.Рабочее название картины "День на море" (A Day At The Sea), пишет СМИ. Начало съемок запланировано на февраль в Великобритании.Однако источники Daily Mail и New York Post опровергли информацию о возвращении Деппа в франшизу.Sun утверждает, что он фигурирует в списке артистов и членов технического персонала, вызванных на съемки картины."Все находится в начальной стадии, и у проекта, который называется "День на море", пока нет режиссера. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено", — сообщил газете источник.Ранее Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе.
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новости культуры, джонни депп, великобритания, sun, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Великобритания, Sun, Кино и сериалы, Знаменитости
15:56 24.11.2022
 
Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"

По данным газеты Sun, Депп снимется в продолжении "Пиратов Карибского моря"

© Jerry Bruckheimer Films (2011)Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"
Кадр из фильма Пираты Карибского моря: На странных берегах
© Jerry Bruckheimer Films (2011)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пиратов Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней части, пишет газета Sun со ссылкой на источник.
Рабочее название картины "День на море" (A Day At The Sea), пишет СМИ. Начало съемок запланировано на февраль в Великобритании.
Однако источники Daily Mail и New York Post опровергли информацию о возвращении Деппа в франшизу.
Sun утверждает, что он фигурирует в списке артистов и членов технического персонала, вызванных на съемки картины.
"Все находится в начальной стадии, и у проекта, который называется "День на море", пока нет режиссера. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено", — сообщил газете источник.
Ранее Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе.
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КультураНовости культурыДжонни ДеппВеликобританияSunКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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