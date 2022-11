Джонни Депп может сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря"

https://ria.ru/20221124/pirates-1833881799.html

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пиратов Карибского моря" спустя пять лет после выхода последней части, пишет газета Sun со ссылкой на источник.Рабочее название картины "День на море" (A Day At The Sea), пишет СМИ. Начало съемок запланировано на февраль в Великобритании.Однако источники Daily Mail и New York Post опровергли информацию о возвращении Деппа в франшизу.Sun утверждает, что он фигурирует в списке артистов и членов технического персонала, вызванных на съемки картины."Все находится в начальной стадии, и у проекта, который называется "День на море", пока нет режиссера. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено", — сообщил газете источник.Ранее Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе.

