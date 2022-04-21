https://ria.ru/20220421/depp-1784722412.html

Джонни Депп отказался от участия в франшизе "Пираты Карибского моря"

Джонни Депп отказался от участия в франшизе "Пираты Карибского моря" - РИА Новости, 21.04.2022

Джонни Депп отказался от участия в франшизе "Пираты Карибского моря"

Джонни Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе "Пираты Карибского моря", сообщает портал Comicbook. Во... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:58

2022-04-21T14:58

2022-04-21T14:58

шоубиз

знаменитости

джонни депп

эмбер херд

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Джонни Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе "Пираты Карибского моря", сообщает портал Comicbook. Во время суда с экс-супругой Эмбер Херд актер отметил, что не хочет возвращаться к знаменитой роли капитана Джека Воробья.Издание сообщает, что адвокат Херд Бен Роттенборн во время перекрестного допроса уточнил, окончательно ли Депп решил отказаться от этой роли.Отмечается, что Депп ответил утвердительно.Судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются долгое время. Депп подал иск против бывшей жены из-за статьи 2018 года. В ней Херд рассказала, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала.Джонни уверяет, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с Эмбер 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.

https://ria.ru/20220215/depp-1772971080.html

https://ria.ru/20220419/depp-1784279657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес