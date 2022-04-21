Джонни Депп отказался от участия в франшизе "Пираты Карибского моря"
Джонни Депп отказался от участия в "Пиратах Карибского моря" во время суда с Эмбер Херд
© AP Photo / Jim Watson/Pool Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
© AP Photo / Jim Watson/Pool
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Джонни Депп признался, что Disney ни под каким предлогом не сможет привлечь его к участию в франшизе "Пираты Карибского моря", сообщает портал Comicbook. Во время суда с экс-супругой Эмбер Херд актер отметил, что не хочет возвращаться к знаменитой роли капитана Джека Воробья.
Издание сообщает, что адвокат Херд Бен Роттенборн во время перекрестного допроса уточнил, окончательно ли Депп решил отказаться от этой роли.
"Получается, если Disney придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, то и это не заставит вас вернуться к проекту "Пираты Карибского моря"? Так?" – уточнил Роттенборн.
Отмечается, что Депп ответил утвердительно.
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Судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются долгое время. Депп подал иск против бывшей жены из-за статьи 2018 года. В ней Херд рассказала, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала.
Джонни уверяет, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с Эмбер 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.