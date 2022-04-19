https://ria.ru/20220419/depp-1784279657.html

Врач Джонни Деппа раскрыл подробности инцидента с отрезанным пальцем актера

Врач Джонни Деппа раскрыл подробности инцидента с отрезанным пальцем актера - РИА Новости, 19.04.2022

Врач Джонни Деппа раскрыл подробности инцидента с отрезанным пальцем актера

Дэвид Киппер, личный врач Джонни Деппа раскрыл подробности инцидента 2015 года с отрезанным пальцем актера. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:28

2022-04-19T14:28

2022-04-19T14:28

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дэвид Киппер, личный врач Джонни Деппа раскрыл подробности инцидента 2015 года с отрезанным пальцем актера. Об этом сообщает Variety. Деппа утверждает, что травму он получил из-за экс-возлюбленной. Она якобы бросила в него бутылку. Эмбер отрицает эти обвинения. По ее версии, Джонни мог пораниться, когда разбил телефон. Адвокаты артистки даже сослались не текстовые сообщения, в которых Депп признается, что сам ранил руку. Эмбер настаивает на том, что в ходе ссоры Джонни душил ее и изнасиловал. У нее якобы остались порезы на руках и ногах. Киппер утверждает, что его вызвали в дом знаменитостей уже после случившегося. Он оказал Джонни первую помощь и попросил персонал поискать отрубленный кусок пальца. Его нашел шеф-повар Деппа. По словам доктора, в доме были пятна крови и разбитое стекло, Эмбер казалась расстроенной, но следов каких-либо травм на ней он не заметил. За медицинской помощью она не обращалась. Позже Депп перенес операцию по восстановлению пальца. Киппер и медсестра Дебби Ллойд были наняты, чтобы помочь Джонни справиться с проблемами из-за употребления наркотиков. После инцидента с отрубленным кончиком пальца, Киппер обсуждал с Деппом прекращение лечения, так как актер не выполнял назначения. В текстовом сообщении, адресованном Ллойд, Депп заявлял, что "никогда раньше не слышал, чтобы кто-то был уволен своим врачом", и он "немного гордится этим фактом". Тем не менее актер вновь обратился к доктору и продолжил лечение. Деталями произошедшего медик поделился в суде — Депп подал иск против бывшей супруги из-за статьи 2018 года. В ней артистка рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия, но имя экс-возлюбленного не назвала. Джонни уверяет, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с Эмбер 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.

https://ria.ru/20220413/depp-1783353846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, эмбер херд, джонни депп, звезды