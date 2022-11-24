https://ria.ru/20221124/perepalka-1833817135.html

Пресс-секретарь Байдена вышла из себя в ходе брифинга

Пресс-секретарь Байдена вышла из себя в ходе брифинга - РИА Новости, 24.11.2022

Пресс-секретарь Байдена вышла из себя в ходе брифинга

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами в ходе брифинга, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T03:05

2022-11-24T03:05

2022-11-24T03:05

в мире

карин жан-пьер

джо байден

сша

энтони фаучи

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами в ходе брифинга, сообщает телеканал Sky News.Причиной разговора на повышенных тонах стал вопрос журналистки издания Daily Caller, спросившей у участвовавшего в мероприятии главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения коронавируса."Я не даю слово людям, которые кричат. Вы ведете себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведете себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться", - раздраженно заявила Жан-Пьер, отойдя от трибуны и уступив место Фаучи.Однако еще один журналист, присутствовавший на брифинге, поддержал коллегу, указав, что ее вопрос о коронавирусе был обоснованным. В ответ пресс-секретарь Байдена, вернувшись на свое место, на повышенных тонах сказала, что сейчас "не ваша очередь"."Я слышу вопрос, но мы не делаем это так, как вы этого хотите. Это неуважительно. Я закончила, Саймон (имя журналиста. – прим. ред.), с меня хватит, прямо сейчас с вами все", - гневно резюмировала Жан-Пьер.Ранее пресс-секретарь Белого дома резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена, обратившегося во время пресс-конференции к умершей конгрессвумен Джеки Валорски. В ответ Жан-Пьер заявила, что сейчас "не ее очередь говорить", при этом позднее она пояснила, что президент попытался позвать покойную конгрессвумен, поскольку "постоянно думает" о ней.

https://ria.ru/20221027/bayden-1827314580.html

https://ria.ru/20221103/ssha-1828835410.html

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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша, энтони фаучи