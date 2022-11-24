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В Совфеде назвали новую категорию россиян, имеющих право на две пенсии - РИА Новости, 24.11.2022
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В Совфеде назвали новую категорию россиян, имеющих право на две пенсии
В Совфеде назвали новую категорию россиян, имеющих право на две пенсии - РИА Новости, 24.11.2022
В Совфеде назвали новую категорию россиян, имеющих право на две пенсии
Государство установило право на получение двух пенсий для участников специальной военной операции, если они получили инвалидность в ходе выполнения своего... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:05
2022-11-24T14:05
общество
елена бибикова
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Государство установило право на получение двух пенсий для участников специальной военной операции, если они получили инвалидность в ходе выполнения своего боевого долга, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."До внесения изменений (в законодательство), право на две пенсии имели особые и очень уважаемые граждане нашей страны: участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком: "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; граждане из числа космонавтов и члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов и некоторые другие", - написала сенатор в своем Telegram-канале.По ее словам, в настоящий период государство, поддерживая участников СВО и их родных, установило право на получение двух пенсий для новых категорий наших граждан. В частности, "все участники спецоперации, получившие инвалидность вследствие увечья, ранения, травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий - по инвалидности и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет)", пояснила Бибикова.Причем, при назначении страховых пенсий по старости "каждый день участия в спецоперации засчитают за два дня, удвоят и пенсионные коэффициенты", отметила сенатор."Родители погибших военнослужащих, вдовы (вдовцы) также имеют право на две пенсии", - написала законодатель.Она также посоветовала подробнее о категориях граждан и видах устанавливаемых пенсий узнавать в территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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общество, елена бибикова, россия
Общество, Елена Бибикова, Россия
14:05 24.11.2022
 
В Совфеде назвали новую категорию россиян, имеющих право на две пенсии

Сенатор Бибикова напомнила о праве некоторых участников спецоперации на две пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Государство установило право на получение двух пенсий для участников специальной военной операции, если они получили инвалидность в ходе выполнения своего боевого долга, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"До внесения изменений (в законодательство), право на две пенсии имели особые и очень уважаемые граждане нашей страны: участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком: "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; граждане из числа космонавтов и члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов и некоторые другие", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
По ее словам, в настоящий период государство, поддерживая участников СВО и их родных, установило право на получение двух пенсий для новых категорий наших граждан. В частности, "все участники спецоперации, получившие инвалидность вследствие увечья, ранения, травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий - по инвалидности и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет)", пояснила Бибикова.
Причем, при назначении страховых пенсий по старости "каждый день участия в спецоперации засчитают за два дня, удвоят и пенсионные коэффициенты", отметила сенатор.
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"Родители погибших военнослужащих, вдовы (вдовцы) также имеют право на две пенсии", - написала законодатель.
Она также посоветовала подробнее о категориях граждан и видах устанавливаемых пенсий узнавать в территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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