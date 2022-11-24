Рейтинг@Mail.ru
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/otstavka-1833844266.html
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына - РИА Новости, 24.11.2022
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына
Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:48
2022-11-24T17:23
чувашская республика (чувашия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833860611_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8cbb3ef737568f5aa07a3a895e93a8df.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев.По словам главы республики, уход министра — это "потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле для команды правительства республики".Ранее на этой неделе в соцсетях появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Пользователи выяснили, что это 17-летний сын Майниной. Также со ссылкой на его одноклассников и их родителей появилась информация, что подросток разместил в интернете посты с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. Позже стало известно, что полиция устроила обыск у Майниных, оружия не нашла, но обнаружила кружку со свастикой. Министр объяснила "странное поведение" сына его желанием привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что никаких преступлений молодой человек не планировал.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи провели разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства инцидента. Обучение продолжилось в штатном режиме, в школе были созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20180123/1513185021.html
https://ria.ru/20220428/ugrozy-1785934941.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833860611_151:0:1928:1333_1920x0_80_0_0_834b6fe948c147d1ed105d09f3882df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), общество
Чувашская Республика (Чувашия), Общество
09:48 24.11.2022 (обновлено: 17:23 24.11.2022)
 
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына

Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку из-за скандального видео с ее сыном

© Фото : Минцифры ЧувашииМинистр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Минцифры Чувашии
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. <...> Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье", — подчеркнул он в Telegram-канале.

По словам главы республики, уход министра — это "потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле для команды правительства республики".
Ранее на этой неделе в соцсетях появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Пользователи выяснили, что это 17-летний сын Майниной. Также со ссылкой на его одноклассников и их родителей появилась информация, что подросток разместил в интернете посты с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками.
Девушка с ноутбуком. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.01.2018
23 января 2018, 20:24Наука
Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым
Позже стало известно, что полиция устроила обыск у Майниных, оружия не нашла, но обнаружила кружку со свастикой. Министр объяснила "странное поведение" сына его желанием привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что никаких преступлений молодой человек не планировал.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи провели разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства инцидента. Обучение продолжилось в штатном режиме, в школе были созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 13:44
Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством
 
Чувашская Республика (Чувашия)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала