https://ria.ru/20221124/otstavka-1833844266.html

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына - РИА Новости, 24.11.2022

Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:48

2022-11-24T09:48

2022-11-24T17:23

чувашская республика (чувашия)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев.По словам главы республики, уход министра — это "потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле для команды правительства республики".Ранее на этой неделе в соцсетях появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Пользователи выяснили, что это 17-летний сын Майниной. Также со ссылкой на его одноклассников и их родителей появилась информация, что подросток разместил в интернете посты с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. Позже стало известно, что полиция устроила обыск у Майниных, оружия не нашла, но обнаружила кружку со свастикой. Министр объяснила "странное поведение" сына его желанием привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что никаких преступлений молодой человек не планировал.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи провели разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства инцидента. Обучение продолжилось в штатном режиме, в школе были созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20180123/1513185021.html

https://ria.ru/20220428/ugrozy-1785934941.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

чувашская республика (чувашия), общество