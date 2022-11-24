https://ria.ru/20221124/otstavka-1833844266.html
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына - РИА Новости, 24.11.2022
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына
Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:48
2022-11-24T09:48
2022-11-24T17:23
чувашская республика (чувашия)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости. Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев.По словам главы республики, уход министра — это "потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле для команды правительства республики".Ранее на этой неделе в соцсетях появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Пользователи выяснили, что это 17-летний сын Майниной. Также со ссылкой на его одноклассников и их родителей появилась информация, что подросток разместил в интернете посты с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. Позже стало известно, что полиция устроила обыск у Майниных, оружия не нашла, но обнаружила кружку со свастикой. Министр объяснила "странное поведение" сына его желанием привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что никаких преступлений молодой человек не планировал.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи провели разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства инцидента. Обучение продолжилось в штатном режиме, в школе были созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20180123/1513185021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чувашская республика (чувашия), общество
Чувашская Республика (Чувашия), Общество
09:48 24.11.2022 (обновлено: 17:23 24.11.2022)
Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына
Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку из-за скандального видео с ее сыном
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя — РИА Новости.
Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с ее сыном, сообщил
глава республики Олег Николаев.
"Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. <...> Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье", — подчеркнул он в Telegram-канале.
По словам главы республики, уход министра — это "потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле для команды правительства республики".
Ранее на этой неделе в соцсетях появилось
видео с подростком, который ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Пользователи выяснили, что это 17-летний сын Майниной. Также со ссылкой на его одноклассников и их родителей появилась информация, что подросток разместил в интернете посты с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками.
Позже стало известно, что полиция устроила обыск у Майниных, оружия не нашла, но обнаружила кружку со свастикой. Министр объяснила "странное поведение" сына его желанием привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что никаких преступлений молодой человек не планировал.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи провели разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства инцидента. Обучение продолжилось в штатном режиме, в школе были созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.