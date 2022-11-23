https://ria.ru/20221123/syn-1833712895.html

Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо

Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо - РИА Новости, 23.11.2022

Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала появившееся в соцсетях видео с ее сыном, поедающим сырое мясо, объяснив поведение... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:35

2022-11-23T16:35

2022-11-23T17:55

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

школа

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подростки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала появившееся в соцсетях видео с ее сыном, поедающим сырое мясо, объяснив поведение подростка желанием привлечь к себе внимание.Ролик с 17-летним школьником разошелся в Telegram-каналах. На видео он также делится впечатлениями от умывания кровью. Утверждается, что десятиклассник разместил в соцсетях несколько постов с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. По неподтвержденной информации, полиция провела обыск у него дома, но не обнаружила никакого оружия. При этом силовики нашли кружку со свастикой.Майнина написала в Telegram-канале, что обращается ко всем как мать и хочет прокомментировать ситуацию.Она отметила, что друзья и одноклассники знают ее сына "как доброго, отзывчивого парня".Министр подчеркнула, что семья взаимодействует с правоохранительными органами, работают психологи. Она выразила надежду, что ситуация будет исчерпана.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова подтвердила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи ведут разъяснительную работу, а силовые ведомства устанавливают обстоятельства, обеспокоившие родителей учеников гимназии. Обучение идет в штатном режиме, в школе созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20221028/arest-1827475103.html

https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html

https://ria.ru/20220428/ugrozy-1785934941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, школа, дети, подростки