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Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо - РИА Новости, 23.11.2022
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Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо
Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо - РИА Новости, 23.11.2022
Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо
Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала появившееся в соцсетях видео с ее сыном, поедающим сырое мясо, объяснив поведение... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:35
2022-11-23T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
школа
дети
подростки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала появившееся в соцсетях видео с ее сыном, поедающим сырое мясо, объяснив поведение подростка желанием привлечь к себе внимание.Ролик с 17-летним школьником разошелся в Telegram-каналах. На видео он также делится впечатлениями от умывания кровью. Утверждается, что десятиклассник разместил в соцсетях несколько постов с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. По неподтвержденной информации, полиция провела обыск у него дома, но не обнаружила никакого оружия. При этом силовики нашли кружку со свастикой.Майнина написала в Telegram-канале, что обращается ко всем как мать и хочет прокомментировать ситуацию.Она отметила, что друзья и одноклассники знают ее сына "как доброго, отзывчивого парня".Министр подчеркнула, что семья взаимодействует с правоохранительными органами, работают психологи. Она выразила надежду, что ситуация будет исчерпана.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова подтвердила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи ведут разъяснительную работу, а силовые ведомства устанавливают обстоятельства, обеспокоившие родителей учеников гимназии. Обучение идет в штатном режиме, в школе созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20221028/arest-1827475103.html
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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, школа, дети, подростки
Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Школа, Дети, Подростки
16:35 23.11.2022 (обновлено: 17:55 23.11.2022)
 
Чувашский министр объяснила поведение сына, поедавшего на камеру сырое мясо

Глава Минцифры Чувашии Майнина: странным поведением подросток хотел привлечь внимание

© Фото : Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской РеспубликиМинистр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала появившееся в соцсетях видео с ее сыном, поедающим сырое мясо, объяснив поведение подростка желанием привлечь к себе внимание.
Ролик с 17-летним школьником разошелся в Telegram-каналах. На видео он также делится впечатлениями от умывания кровью. Утверждается, что десятиклассник разместил в соцсетях несколько постов с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. По неподтвержденной информации, полиция провела обыск у него дома, но не обнаружила никакого оружия. При этом силовики нашли кружку со свастикой.
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Майнина написала в Telegram-канале, что обращается ко всем как мать и хочет прокомментировать ситуацию.

"Сообщения о том, что он планировал совершить преступление, не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город: смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, и это, конечно, мое упущение", — написала чиновница.

Она отметила, что друзья и одноклассники знают ее сына "как доброго, отзывчивого парня".
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Министр подчеркнула, что семья взаимодействует с правоохранительными органами, работают психологи. Она выразила надежду, что ситуация будет исчерпана.

"Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто. Берегите своих детей, они самые уязвимые в интернет-пространстве, одним необдуманным словом или поступком могут наломать дров", — заключила Майнина.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова подтвердила, что ситуация находится у нее на контроле. Педагоги и психологи ведут разъяснительную работу, а силовые ведомства устанавливают обстоятельства, обеспокоившие родителей учеников гимназии. Обучение идет в штатном режиме, в школе созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.
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