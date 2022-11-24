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В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2022
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В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ
В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ
Разногласия между странами ОДКБ существуют, но минувшие события и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность в таких мероприятиях, заявил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:09
2022-11-24T14:10
никол пашинян
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таджикистан
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разногласия между странами ОДКБ существуют, но минувшие события и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность в таких мероприятиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, никоим образом. Существуют определённые разногласия по определёнными моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ. Напротив. И состоявшееся мероприятие, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли отказ Армении от подписания декларации на судьбе ОДКБ.Он добавил, что в среду также состоялась исчерпывающая речь по состоявшемуся саммиту.Ранее Песков сообщал, что Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Также он заявил, что в ходе саммита ОДКБ обсуждался конфликт между Таджикистаном и Киргизией, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена.В среду на саммите ОДКБ премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности организации и документ о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он выразил мнение, что "отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии против Армении".
https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833803747.html
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никол пашинян, армения, ереван, таджикистан, одкб
Никол Пашинян, Армения, Ереван, Таджикистан, ОДКБ
14:09 24.11.2022 (обновлено: 14:10 24.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ

Песков о саммите ОДКБ: минувшие события доказали растущую потребность в таких организациях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разногласия между странами ОДКБ существуют, но минувшие события и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность в таких мероприятиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, никоим образом. Существуют определённые разногласия по определёнными моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ. Напротив. И состоявшееся мероприятие, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли отказ Армении от подписания декларации на судьбе ОДКБ.
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Он добавил, что в среду также состоялась исчерпывающая речь по состоявшемуся саммиту.
Ранее Песков сообщал, что Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Также он заявил, что в ходе саммита ОДКБ обсуждался конфликт между Таджикистаном и Киргизией, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена.
В среду на саммите ОДКБ премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности организации и документ о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он выразил мнение, что "отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии против Армении".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Дополняется
Пашинян назвал переговоры на саммите ОДКБ искренними и позитивными
 
Никол ПашинянАрменияЕреванТаджикистанОДКБ
 
 
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