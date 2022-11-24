14:09 24.11.2022 (обновлено: 14:10 24.11.2022)
В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ
Песков о саммите ОДКБ: минувшие события доказали растущую потребность в таких организациях
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разногласия между странами ОДКБ существуют, но минувшие события и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность в таких мероприятиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, никоим образом. Существуют определённые разногласия по определёнными моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ. Напротив. И состоявшееся мероприятие, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли отказ Армении от подписания декларации на судьбе ОДКБ.
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Он добавил, что в среду также состоялась исчерпывающая речь по состоявшемуся саммиту.
Ранее Песков сообщал, что Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Также он заявил, что в ходе саммита ОДКБ обсуждался конфликт между Таджикистаном и Киргизией, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена.
В среду на саммите ОДКБ премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности организации и документ о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он выразил мнение, что "отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии против Армении".