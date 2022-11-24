https://ria.ru/20221124/odkb-1833944251.html

В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ

В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2022

В Кремле прокомментировали саммит ОДКБ

Разногласия между странами ОДКБ существуют, но минувшие события и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность в таких мероприятиях, заявил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:09

2022-11-24T14:09

2022-11-24T14:10

никол пашинян

армения

ереван

таджикистан

одкб

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разногласия между странами ОДКБ существуют, но минувшие события и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность в таких мероприятиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, никоим образом. Существуют определённые разногласия по определёнными моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ. Напротив. И состоявшееся мероприятие, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли отказ Армении от подписания декларации на судьбе ОДКБ.Он добавил, что в среду также состоялась исчерпывающая речь по состоявшемуся саммиту.Ранее Песков сообщал, что Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Также он заявил, что в ходе саммита ОДКБ обсуждался конфликт между Таджикистаном и Киргизией, работа по урегулированию сложная, но она будет продолжена.В среду на саммите ОДКБ премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности организации и документ о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он выразил мнение, что "отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии против Армении".

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833803747.html

https://ria.ru/20221124/odkb-1833863563.html

армения

ереван

таджикистан

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никол пашинян, армения, ереван, таджикистан, одкб