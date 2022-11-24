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Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий
Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий
Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку тем отечественным производителям, кто создает облачные технологии. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:36
2022-11-24T15:53
владимир путин
россия
технологии
экономика
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку тем отечественным производителям, кто создает облачные технологии."Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, что также важно, обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он также призвал в целом оказать "содействие развитию" собственных суверенных облачных технологий, "то есть различных платформ, сервисов, которые позволяют компаниям, гражданам и органам власти пользоваться ресурсами через интернет, работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления".
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владимир путин, россия, технологии, экономика, сбер
Владимир Путин, Россия, Технологии, Экономика, Сбер
15:36 24.11.2022 (обновлено: 15:53 24.11.2022)
 
Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий

Путин поручил оказывать поддержку отечественным производителям облачных технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку тем отечественным производителям, кто создает облачные технологии.
"Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, что также важно, обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Он также призвал в целом оказать "содействие развитию" собственных суверенных облачных технологий, "то есть различных платформ, сервисов, которые позволяют компаниям, гражданам и органам власти пользоваться ресурсами через интернет, работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления".
Пенза - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:12Пензенская область
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО
 
Владимир ПутинРоссияТехнологииЭкономикаСбер
 
 
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