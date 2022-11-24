https://ria.ru/20221124/oblako-1833977864.html

Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий

Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий - РИА Новости, 24.11.2022

Путин поручил поддержать отечественных производителей облачных технологий

Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку тем отечественным производителям, кто создает облачные технологии. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:36

2022-11-24T15:36

2022-11-24T15:53

владимир путин

россия

технологии

экономика

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку тем отечественным производителям, кто создает облачные технологии."Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, что также важно, обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он также призвал в целом оказать "содействие развитию" собственных суверенных облачных технологий, "то есть различных платформ, сервисов, которые позволяют компаниям, гражданам и органам власти пользоваться ресурсами через интернет, работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления".

https://ria.ru/20221116/stanok-1831968705.html

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владимир путин, россия, технологии, экономика, сбер