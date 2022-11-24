https://ria.ru/20221124/nauka-1833893948.html

В России создают цикл мероприятий по привлечению молодежи в науку

В России создают цикл мероприятий по привлечению молодежи в науку - РИА Новости, 24.11.2022

В России создают цикл мероприятий по привлечению молодежи в науку

Мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в России объединены так, что они охватывают все этапы привлечения талантливой молодежи в науку и закрепления РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:26

2022-11-24T12:26

2022-11-24T12:41

наука

россия

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в России объединены так, что они охватывают все этапы привлечения талантливой молодежи в науку и закрепления в ней - начиная от поддержки интереса к исследованиям в самом юном возрасте и кончая уровнем маститых академических ученых, рассказал РИА Новости вице-президент Российской академии наук, декан Химического факультета МГУ имени Ломоносова академик Степан Калмыков.Десятилетие науки и технологий в РФ было объявлено президентом России Владимиром Путиным."В рамках Десятилетия запланировано очень много различных мероприятий, в том числе чисто научных. Например, Менделеевский съезд, который объединяет две с лишним тысячи химиков мирового уровня из России и других стран", - сказал Калмыков."И для любого молодого, начинающего исследователя возможность прикоснуться к передовой науке является важнейшей составляющей мотивации для работы науки. Молодые люди на таких мероприятиях жадно ловят возможность личного общения, возможность установления научного сотрудничества с ведущими учеными", - добавил он.Кроме того, в перечне мероприятий есть инициативы по вовлечению школьников в исследовательскую деятельность - "Научные детские площадки", "Наука побеждать", "Школьники в научно-технической деятельности", отметил Калмыков."Это целый комплекс мероприятий, охватывает все стадии привлечения молодежи в науку и работы в ней - начиная едва ли не, образно говоря, с детского сада и кончая серьезными, состоявшимися учеными Российской академии наук", - сказал собеседник агентства.Калмыков пояснил важность предстоящего II конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи и станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России. Планируется, что конгресс посетят не только российские участники, но и представители более чем 40 стран мира."Во-первых, любое научное мероприятие всегда объединяет людей, которые не просто могут услышать информацию от других ученых на их выступлениях, но и неформально пообщаться. Это очень важно, потому что именно так завязываются новые связи, так завязывается научное сотрудничество, которое потом выражается в виде хороших совместных проектов, работ, контрактов, взаимных визитов и так далее", - пояснил Калмыков."Второй важный момент - то, что люди совместно обсуждают задачи, проблемы и пути их решения. Понятно, что у ученых из разных институтов и университетов они соизмеримы. Ну и третье, наконец, - это попытка те или иные проблемы и задачи если не сразу решить, то, во всяком случае, поставить их перед представителями различных органов законодательной, исполнительной власти, министерств и ведомств", - добавил он.На конгресс приедет огромное количество молодых ребят, которые получат большой объем информации в том числе от организаций, которые финансируют исследования и разработки, отметил Калмыков."Запланированы, например, отдельные мероприятия, которые организует Российский научный фонд, у которого есть молодежные конкурсы. Это вызывает большой интерес у молодых исследователей, которые хотят получить финансирование своих исследований", - сказал собеседник агентства. На конгрессе в числе прочего будет обсуждаться, как обеспечить научный и технологический суверенитет России.В радиохимии - той области науки, в которой работает Калмыков, Россия занимает передовые позиции, отметил он. "Результаты работ наших ученых направлены на развитие безопасной, экологичной и, соответственно, конкурентоспособной ядерной энергетики. Речь идет о балансе между различными источниками энергии, который бы учитывал все факторы регионального развития и развития страны в целом", - сказал Калмыков."Это и решение экологических задач - решение проблем ядерного наследия, обусловленных наличием сложных объектов накопленного экологического вреда, которые требуется выводить из эксплуатации и очищать территории. Роль науки там является доминирующей", - добавил собеседник агентства.Радиохимия - это еще и научные направления, связанные с передовой ядерной медициной, отметил Калмыков. "Они тоже входят в ключевые государственные приоритеты, касающиеся технологического суверенитета", - пояснил ученый.

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https://ria.ru/20221122/neytrony-1833467704.html

https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

https://ria.ru/20221027/sgu-1826886733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, российская академия наук, общество