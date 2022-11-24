https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html
Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по НАТО
Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по НАТО - РИА Новости, 24.11.2022
Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил британских депутатов планом заблокировать назначение министра обороны королевства Бена Уоллеса генсеком НАТО, пишет... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:09
2022-11-24T18:09
2022-11-24T19:08
в мире
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил британских депутатов планом заблокировать назначение министра обороны королевства Бена Уоллеса генсеком НАТО, пишет Daily Express.Издание сообщило о планах политика воспользоваться правом вето при назначении любого кандидата от Великобритании или Турции на пост генерального секретаря альянса. Депутаты британского парламента пришли в ярость из-за этой идеи.Уоллес "идеально подходит" на роль генсека НАТО, заявил политик, подчеркнув, что его уход из правительства станет потерей.Другой неназванный депутат-консерватор отметил, что позиция Парижа вызывает вопросы к премьер-министру Британии Риши Сунаку, назвавшему Макрона другом.В свою очередь, зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс напомнил, что Соединенное Королевство — второй по величине вкладчик в НАТО.На прошлой неделе британское издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что послы НАТО могут начать обсуждение кандидатур на пост генсека альянса, который станет преемником Йенса Столтенберга, в феврале 2023 года.Журналисты указали, что, помимо Уоллеса, на должность рассматривают премьера Эстонии Кайю Каллас, экс-премьера Польши Дональда Туска, председателя правительства Испании Педро Санчеса, главу литовского кабмина Ингриду Шимоните и бывшего премьера Италии Марио Драги.При этом, как сказано в статье, некоторые участники НАТО не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не раздражать Россию.Срок полномочий Столтенберга должен был истечь этой осенью, но из-за кризиса на Украине его пребывание в должности генсека альянса продлили на еще на год, до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html
https://ria.ru/20221117/gensek-1832217295.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, великобритания, турция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Великобритания, Турция, НАТО
18:09 24.11.2022 (обновлено: 19:08 24.11.2022)
Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по НАТО
Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по новому генсеку НАТО
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил британских депутатов планом заблокировать назначение министра обороны королевства Бена Уоллеса генсеком НАТО, пишет Daily Express
.
Издание сообщило о планах политика воспользоваться правом вето при назначении любого кандидата от Великобритании или Турции на пост генерального секретаря альянса. Депутаты британского парламента пришли в ярость из-за этой идеи.
"Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен", — прокомментировал новость депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен.
Уоллес "идеально подходит" на роль генсека НАТО, заявил политик, подчеркнув, что его уход из правительства станет потерей.
Другой неназванный депутат-консерватор отметил, что позиция Парижа вызывает вопросы к премьер-министру Британии Риши Сунаку, назвавшему Макрона другом.
В свою очередь, зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс напомнил, что Соединенное Королевство — второй по величине вкладчик в НАТО.
"Я думаю, эта роль отлично подойдет ему (Уоллесу. — Прим. ред.), если это то, что он хочет", — подытожил Джонс.
На прошлой неделе британское издание Financial Times со ссылкой на источники написало
, что послы НАТО могут начать обсуждение кандидатур на пост генсека альянса, который станет преемником Йенса Столтенберга, в феврале 2023 года.
Журналисты указали, что, помимо Уоллеса, на должность рассматривают премьера Эстонии Кайю Каллас, экс-премьера Польши Дональда Туска, председателя правительства Испании Педро Санчеса, главу литовского кабмина Ингриду Шимоните и бывшего премьера Италии Марио Драги.
При этом, как сказано в статье, некоторые участники НАТО не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не раздражать Россию.
Срок полномочий Столтенберга должен был истечь этой осенью, но из-за кризиса на Украине его пребывание в должности генсека альянса продлили на еще на год, до 30 сентября 2023 года.