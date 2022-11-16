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Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР - РИА Новости, 16.11.2022
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Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР
Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР - РИА Новости, 16.11.2022
Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР
Некоторые участники Североатлантического альянса не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:26
2022-11-16T18:43
политика
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Некоторые участники Североатлантического альянса не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не раздражать Россию, пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.Как утверждает журналист, руководство Литвы планирует выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Однако часть государств НАТО препятствует назначению человека, родившегося в СССР, поскольку, по их мнению, это может быть провокационным шагом в отношении России."Литва десятилетиями занимала жесткую дипломатическую позицию в отношении России", — отметила Поп.По словам автора, на пост генерального секретаря альянса претендуют также бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, экс-премьер Италии Марио Драги и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.В российском руководстве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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политика, ингрида шимоните, россия, ссср, литва, нато
Политика, Ингрида Шимоните, Россия, СССР, Литва, НАТО
18:26 16.11.2022 (обновлено: 18:43 16.11.2022)
 
Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР

Financial Times: в НАТО не хотят назначать генсеком уроженца СССР, чтобы не злить Россию

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Некоторые участники Североатлантического альянса не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не раздражать Россию, пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.
Как утверждает журналист, руководство Литвы планирует выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Однако часть государств НАТО препятствует назначению человека, родившегося в СССР, поскольку, по их мнению, это может быть провокационным шагом в отношении России.
"Литва десятилетиями занимала жесткую дипломатическую позицию в отношении России", — отметила Поп.
По словам автора, на пост генерального секретаря альянса претендуют также бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, экс-премьер Италии Марио Драги и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.
В российском руководстве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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