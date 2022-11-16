https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html

Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР

Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР - РИА Новости, 16.11.2022

Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР

Некоторые участники Североатлантического альянса не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:26

2022-11-16T18:26

2022-11-16T18:43

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ингрида шимоните

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Некоторые участники Североатлантического альянса не хотят назначать уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного блока, чтобы не раздражать Россию, пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.Как утверждает журналист, руководство Литвы планирует выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Однако часть государств НАТО препятствует назначению человека, родившегося в СССР, поскольку, по их мнению, это может быть провокационным шагом в отношении России."Литва десятилетиями занимала жесткую дипломатическую позицию в отношении России", — отметила Поп.По словам автора, на пост генерального секретаря альянса претендуют также бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, экс-премьер Италии Марио Драги и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.В российском руководстве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831951163.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, ингрида шимоните, россия, ссср, литва, нато