https://ria.ru/20221124/nasledstvo-1833908940.html

Суд поделил богатства умершего от COVID-19 миллионера Бурлакова

Суд поделил богатства умершего от COVID-19 миллионера Бурлакова - РИА Новости, 24.11.2022

Суд поделил богатства умершего от COVID-19 миллионера Бурлакова

Сестра умершего от коронавируса миллионера Олега Бурлакова через суд доказала свое право на его наследство, а вдова и дочери остались ни с чем, хотя уже... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:02

2022-11-24T13:02

2022-11-24T13:06

олег бурлаков

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монако

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сестра умершего от коронавируса миллионера Олега Бурлакова через суд доказала свое право на его наследство, а вдова и дочери остались ни с чем, хотя уже обжаловали решение, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы.Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Он занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние оценивалось в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании "Импульс".Вскоре после его смерти в прессе и не только началась нешуточная перепалка между двумя группами родственников Бурлакова. Тело умершего в Москве выдали его вдове (как установил Люблинский суд, в Монако между супругами тянулся бракоразводный процесс, фактически на момент смерти бизнесмена они не вели совместное хозяйство, а отношения между ним и дочерями были прохладными), тогда как сестра миллионера сама планировала заниматься похоронами брата, чтобы он упокоился на территории России.В конечном итоге вдова миллионера Людмила Бурлакова похоронила его в Канаде, сообщали ее юридические представители.Около года назад сестра умершего Вера Казакова обратилась в Люблинский суд Москвы с иском о признании действительным завещания, которое в октябре 2019 года было заверено у нотариуса Княжества Монако. Из бумаг, в подлинности которых российский суд не усомнился, следует, что Бурлаков пожелал в случае своей смерти передать наследство в фонд своей сестры и ее мужа Николая.Представители жены и дочерей миллионера – Елены и Вероники Бурлаковых – были категорически против удовлетворения иска. Среди прочего заявлялось, что подлинность составленного от руки коммерсантом письменного завещания вызывает сомнения, как и сам факт существования вышеуказанного фонда на момент составления распоряжения о наследстве.Тем не менее суд в полной мере встал на сторону заявителей, отдельно подчеркнув, что, несмотря на нахождение Монако в перечне "недружественных государств", законодательство этого карликового государства соблюдено верно, а значит все богатства Бурлакова должны быть определены в пользу истцов.Речь идет в том числе и о парусной яхте Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии."Суд постановил: признать действительным составленное 21 октября 2019 года в простой письменной форме собственноручное завещание Бурлакова, признав его наследниками в соответствии с данным завещанием Казакову Веру Леонидовну, родившуюся 10 августа 1955 года, и Казакова Николая Ивановича, родившегося 27 ноября 1952 года, определив их доли в наследственном имуществе равными, то есть по 1/2 доли у каждого", - заявили агентству в суде.Решение пока не вступило в законную силу и уже обжаловано ответчиками.

https://ria.ru/20221124/dengi-1833814097.html

https://ria.ru/20221121/tramp-1832977299.html

https://ria.ru/20220904/bezhenka-1814388760.html

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