Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века. Экспозиция размещена в уникальном историческом здании: работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Экстер, Лисицкого "звучат" здесь по-новому. О том, какую загадку нужно отгадать при входе, откуда появился саунд-дизайн и что такое пролетарская мистерия, — в материале РИА Новости.Уникальный домБолее 300 работ представлено в двух круглых залах бывшего хлебозавода № 5. Этот дом из красного кирпича — памятник архитектуры конструктивизма.Построили его в 1931-м. Основой стал кольцевой конвейер, который позволил автоматизировать процесс выпекания хлеба.Здание назвали в честь одного из организаторов массового строительства московских хлебозаводов Василия Зотова — наркома пищевой промышленности.Особую выразительность дому придают врезанные башенные пристройки: в них — лестничные клетки. Во время реставрации оригинальную конструктивистскую архитектуру сохранили.Переделки и дополнения разных лет показывают, как трансформировалось строение при сменах эпох.Например, на первом этаже осталась "родная" кирпичная кладка. Местами ее дополняет силикатный кирпич 1990-х годов. Бетонный потолок — с многочисленными "заплатками".Центральная ось — барабан бывшего конвейера, вокруг которого на первом этаже располагается лекторий, а на следующих — выстраивается экспозиция. Есть и кинотеатр.Центр открывается выставкой и просветительской программой: экскурсии по зданию, тематические занятия для детей, лекции об архитектуре, дизайне, моде, искусстве, кино — с показами фильмов 1920-30-х годов и новинок.Суперзвезды в залахЛогично, что первым выставочным проектом в таком доме стала выставка о начале конструктивизма в России. Но уже на входе в экспозицию — интрига. Здесь не строгость, геометричность и лаконичность, а самый настоящий авангард.Проект рассказывает о конструктивизме не как о чем-то обособленном. Здесь есть и его предшественники — картины и графика соседствуют с макетами и экранами, на которых транслируют отрывки фильмов.Но ставка все же — на живопись и имена художников, известные всему миру. Полотна Гончаровой, Кандинского, Поповой, Лисицкого уходят на аукционах за шестизначные суммы. Картины развешаны на стендах так, чтобы можно было изучать задники. На них — отметки из тех мест, где побывало произведение.Первый раздел посвящен поискам идей, конструктов. Здесь — создание нового языка искусства, воплотившееся в футуристической опере "Победа над Солнцем", над которой работали Казимир Малевич, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Михаил Матюхин (их подготовительные работы, эскизы — в экспозиции).Другие свидетельства таких поисков — контррельефы Владимира Татлина (он наклеивал предметы на холст, делая произведение объемным), абстрактные композиции Александра Веснина, конструкции Александра Родченко (он по-новому интерпретировал линии, создавая собственную философию пространства). Эту же тему исследуют "Композиция" Александры Экстер, рисунки Любови Поповой.Воплощение всех изысканий — "Звездная азбука" Велимира Хлебникова в исполнении Петра Митурича.Практическое исполнениеВторой этаж — уже практическое воплощение идей конструктивизма. Эти приемы и достижения и сейчас используют в кино, печати, музыке, моде, в быту.Театральные конструкции-декорации, зарисовки к тому, что после стало советским дизайном, дополняются чертежами для временных архитектурных строений (оформление городских пространств к праздникам) и коллаборациями по конструированию звука.В разных частях выставки есть своеобразные музыкальные точки, которые переносят в особую звуковую среду того времени. Надев наушники, можно погрузиться в исполнение "Победы над Солнцем", изучить "Завод. Музыка для машин" Александра Мосолова.Экспозиция показывает, что современный саунд-дизайн родом из 1920-х. Самый интригующий раздел посвящен перформансу "Симфония гудков". В 1922-м в Баку и в 1923-м в Москве Арсений Авраамов поставил урбанистическое музыкальное произведение — основой стали заводские гудки, свист пара, пушечные залпы, шум автомобилей и самолетов. Они сливались в узнаваемую мелодию "Интернационала". Получилась своеобразная пролетарская мистерия.Выставка — не только экскурс в прошлое, но и размышление о творчестве, его прикладном аспекте. В частности, на примере авангардных режиссеров и того, как они перестраивали отношение к актерам, монтажу. Главные фигуры здесь — Дзига Вертов и Лев Кулешов.Здесь же — первая режиссерская работа Сергея Эйзенштейна: фильм о спектакле, своеобразная предтеча популярных "behind the scenes".Эйзенштейн снял картину о постановке "На всякого мудреца довольно простоты", которую транслировали во время спектакля. Современные театральные режиссеры часто применяют этот прием.Выставка продлится до 12 марта.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века. Экспозиция размещена в уникальном историческом здании: работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Экстер, Лисицкого "звучат" здесь по-новому. О том, какую загадку нужно отгадать при входе, откуда появился саунд-дизайн и что такое пролетарская мистерия, — в материале РИА Новости.
Уникальный дом
Более 300 работ представлено в двух круглых залах бывшего хлебозавода № 5. Этот дом из красного кирпича — памятник архитектуры конструктивизма.
Построили его в 1931-м. Основой стал кольцевой конвейер, который позволил автоматизировать процесс выпекания хлеба.
Центр открывается выставкой и просветительской программой: экскурсии по зданию, тематические занятия для детей, лекции об архитектуре, дизайне, моде, искусстве, кино — с показами фильмов 1920-30-х годов и новинок.
Суперзвезды в залах
Логично, что первым выставочным проектом в таком доме стала выставка о начале конструктивизма в России. Но уже на входе в экспозицию — интрига. Здесь не строгость, геометричность и лаконичность, а самый настоящий авангард.
"Когда мы слышим слово "конструктивизм", возникают определенные ассоциации и ожидания, — говорит куратор Полина Стрельцова. — Они трансформируются при входе: там представлено целое созвездие авангардной живописи".
Проект рассказывает о конструктивизме не как о чем-то обособленном. Здесь есть и его предшественники — картины и графика соседствуют с макетами и экранами, на которых транслируют отрывки фильмов.
Люди у иллюстрации к первому изданию поэмы В. Маяковского "Про это" на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" на территории бывшего хлебозавода в Москве
Но ставка все же — на живопись и имена художников, известные всему миру. Полотна Гончаровой, Кандинского, Поповой, Лисицкого уходят на аукционах за шестизначные суммы.
Картины развешаны на стендах так, чтобы можно было изучать задники. На них — отметки из тех мест, где побывало произведение.
"Это редкие экспонаты-гастролеры, которые обычно ездили в турне за границу, — поясняет Стрельцова. — На обороте работ — приметы их долгого бытования: печати из музея Гуггенхайма или китайских собраний. Москвичи давно не видели этих "суперзвезд" в выставочных залах".
Первый раздел посвящен поискам идей, конструктов. Здесь — создание нового языка искусства, воплотившееся в футуристической опере "Победа над Солнцем", над которой работали Казимир Малевич, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Михаил Матюхин (их подготовительные работы, эскизы — в экспозиции).
Другие свидетельства таких поисков — контррельефы Владимира Татлина (он наклеивал предметы на холст, делая произведение объемным), абстрактные композиции Александра Веснина, конструкции Александра Родченко (он по-новому интерпретировал линии, создавая собственную философию пространства). Эту же тему исследуют "Композиция" Александры Экстер, рисунки Любови Поповой.
"Звездная азбука" Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича (1919-1921), представленная на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Воплощение всех изысканий — "Звездная азбука" Велимира Хлебникова в исполнении Петра Митурича.
"Это метафора: во время авангардного периода будущие конструктивисты выработали постулаты того, как воспринимают цвет, работу с линиями, — рассказывает куратор Анна Замри. — Они искали уникальный язык, который можно перенести не только на искусство, но и на организацию жизни".
Посетители выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Второй этаж — уже практическое воплощение идей конструктивизма. Эти приемы и достижения и сейчас используют в кино, печати, музыке, моде, в быту.
Театральные конструкции-декорации, зарисовки к тому, что после стало советским дизайном, дополняются чертежами для временных архитектурных строений (оформление городских пространств к праздникам) и коллаборациями по конструированию звука.
В разных частях выставки есть своеобразные музыкальные точки, которые переносят в особую звуковую среду того времени. Надев наушники, можно погрузиться в исполнение "Победы над Солнцем", изучить "Завод. Музыка для машин" Александра Мосолова.
Экспозиция показывает, что современный саунд-дизайн родом из 1920-х. Самый интригующий раздел посвящен перформансу "Симфония гудков". В 1922-м в Баку и в 1923-м в Москве Арсений Авраамов поставил урбанистическое музыкальное произведение — основой стали заводские гудки, свист пара, пушечные залпы, шум автомобилей и самолетов. Они сливались в узнаваемую мелодию "Интернационала". Получилась своеобразная пролетарская мистерия.
Выставка — не только экскурс в прошлое, но и размышление о творчестве, его прикладном аспекте. В частности, на примере авангардных режиссеров и того, как они перестраивали отношение к актерам, монтажу. Главные фигуры здесь — Дзига Вертов и Лев Кулешов.
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