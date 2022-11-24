https://ria.ru/20221124/muzei-1833742902.html

Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов"

Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов" - РИА Новости, 24.11.2022

Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов"

Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:00

2022-11-24T08:00

2022-11-24T08:03

сергей эйзенштейн

велимир хлебников

казимир малевич

москва

василий кандинский

культура

дзига вертов

александр родченко

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века. Экспозиция размещена в уникальном историческом здании: работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Экстер, Лисицкого "звучат" здесь по-новому. О том, какую загадку нужно отгадать при входе, откуда появился саунд-дизайн и что такое пролетарская мистерия, — в материале РИА Новости.Уникальный домБолее 300 работ представлено в двух круглых залах бывшего хлебозавода № 5. Этот дом из красного кирпича — памятник архитектуры конструктивизма.Построили его в 1931-м. Основой стал кольцевой конвейер, который позволил автоматизировать процесс выпекания хлеба.Здание назвали в честь одного из организаторов массового строительства московских хлебозаводов Василия Зотова — наркома пищевой промышленности.Особую выразительность дому придают врезанные башенные пристройки: в них — лестничные клетки. Во время реставрации оригинальную конструктивистскую архитектуру сохранили.Переделки и дополнения разных лет показывают, как трансформировалось строение при сменах эпох.Например, на первом этаже осталась "родная" кирпичная кладка. Местами ее дополняет силикатный кирпич 1990-х годов. Бетонный потолок — с многочисленными "заплатками".Центральная ось — барабан бывшего конвейера, вокруг которого на первом этаже располагается лекторий, а на следующих — выстраивается экспозиция. Есть и кинотеатр.Центр открывается выставкой и просветительской программой: экскурсии по зданию, тематические занятия для детей, лекции об архитектуре, дизайне, моде, искусстве, кино — с показами фильмов 1920-30-х годов и новинок.Суперзвезды в залахЛогично, что первым выставочным проектом в таком доме стала выставка о начале конструктивизма в России. Но уже на входе в экспозицию — интрига. Здесь не строгость, геометричность и лаконичность, а самый настоящий авангард.Проект рассказывает о конструктивизме не как о чем-то обособленном. Здесь есть и его предшественники — картины и графика соседствуют с макетами и экранами, на которых транслируют отрывки фильмов.Но ставка все же — на живопись и имена художников, известные всему миру. Полотна Гончаровой, Кандинского, Поповой, Лисицкого уходят на аукционах за шестизначные суммы. Картины развешаны на стендах так, чтобы можно было изучать задники. На них — отметки из тех мест, где побывало произведение.Первый раздел посвящен поискам идей, конструктов. Здесь — создание нового языка искусства, воплотившееся в футуристической опере "Победа над Солнцем", над которой работали Казимир Малевич, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Михаил Матюхин (их подготовительные работы, эскизы — в экспозиции).Другие свидетельства таких поисков — контррельефы Владимира Татлина (он наклеивал предметы на холст, делая произведение объемным), абстрактные композиции Александра Веснина, конструкции Александра Родченко (он по-новому интерпретировал линии, создавая собственную философию пространства). Эту же тему исследуют "Композиция" Александры Экстер, рисунки Любови Поповой.Воплощение всех изысканий — "Звездная азбука" Велимира Хлебникова в исполнении Петра Митурича.Практическое исполнениеВторой этаж — уже практическое воплощение идей конструктивизма. Эти приемы и достижения и сейчас используют в кино, печати, музыке, моде, в быту.Театральные конструкции-декорации, зарисовки к тому, что после стало советским дизайном, дополняются чертежами для временных архитектурных строений (оформление городских пространств к праздникам) и коллаборациями по конструированию звука.В разных частях выставки есть своеобразные музыкальные точки, которые переносят в особую звуковую среду того времени. Надев наушники, можно погрузиться в исполнение "Победы над Солнцем", изучить "Завод. Музыка для машин" Александра Мосолова.Экспозиция показывает, что современный саунд-дизайн родом из 1920-х. Самый интригующий раздел посвящен перформансу "Симфония гудков". В 1922-м в Баку и в 1923-м в Москве Арсений Авраамов поставил урбанистическое музыкальное произведение — основой стали заводские гудки, свист пара, пушечные залпы, шум автомобилей и самолетов. Они сливались в узнаваемую мелодию "Интернационала". Получилась своеобразная пролетарская мистерия.Выставка — не только экскурс в прошлое, но и размышление о творчестве, его прикладном аспекте. В частности, на примере авангардных режиссеров и того, как они перестраивали отношение к актерам, монтажу. Главные фигуры здесь — Дзига Вертов и Лев Кулешов.Здесь же — первая режиссерская работа Сергея Эйзенштейна: фильм о спектакле, своеобразная предтеча популярных "behind the scenes".Эйзенштейн снял картину о постановке "На всякого мудреца довольно простоты", которую транслировали во время спектакля. Современные театральные режиссеры часто применяют этот прием.Выставка продлится до 12 марта.

https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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