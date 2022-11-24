Рейтинг@Mail.ru
Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов" - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221124/muzei-1833742902.html
Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов"
Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов" - РИА Новости, 24.11.2022
Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов"
Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:00
2022-11-24T08:03
сергей эйзенштейн
велимир хлебников
казимир малевич
москва
василий кандинский
культура
дзига вертов
александр родченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748223_0:208:2651:1699_1920x0_80_0_0_f9b1099611191e47941d6800eb270340.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века. Экспозиция размещена в уникальном историческом здании: работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Экстер, Лисицкого "звучат" здесь по-новому. О том, какую загадку нужно отгадать при входе, откуда появился саунд-дизайн и что такое пролетарская мистерия, — в материале РИА Новости.Уникальный домБолее 300 работ представлено в двух круглых залах бывшего хлебозавода № 5. Этот дом из красного кирпича — памятник архитектуры конструктивизма.Построили его в 1931-м. Основой стал кольцевой конвейер, который позволил автоматизировать процесс выпекания хлеба.Здание назвали в честь одного из организаторов массового строительства московских хлебозаводов Василия Зотова — наркома пищевой промышленности.Особую выразительность дому придают врезанные башенные пристройки: в них — лестничные клетки. Во время реставрации оригинальную конструктивистскую архитектуру сохранили.Переделки и дополнения разных лет показывают, как трансформировалось строение при сменах эпох.Например, на первом этаже осталась "родная" кирпичная кладка. Местами ее дополняет силикатный кирпич 1990-х годов. Бетонный потолок — с многочисленными "заплатками".Центральная ось — барабан бывшего конвейера, вокруг которого на первом этаже располагается лекторий, а на следующих — выстраивается экспозиция. Есть и кинотеатр.Центр открывается выставкой и просветительской программой: экскурсии по зданию, тематические занятия для детей, лекции об архитектуре, дизайне, моде, искусстве, кино — с показами фильмов 1920-30-х годов и новинок.Суперзвезды в залахЛогично, что первым выставочным проектом в таком доме стала выставка о начале конструктивизма в России. Но уже на входе в экспозицию — интрига. Здесь не строгость, геометричность и лаконичность, а самый настоящий авангард.Проект рассказывает о конструктивизме не как о чем-то обособленном. Здесь есть и его предшественники — картины и графика соседствуют с макетами и экранами, на которых транслируют отрывки фильмов.Но ставка все же — на живопись и имена художников, известные всему миру. Полотна Гончаровой, Кандинского, Поповой, Лисицкого уходят на аукционах за шестизначные суммы. Картины развешаны на стендах так, чтобы можно было изучать задники. На них — отметки из тех мест, где побывало произведение.Первый раздел посвящен поискам идей, конструктов. Здесь — создание нового языка искусства, воплотившееся в футуристической опере "Победа над Солнцем", над которой работали Казимир Малевич, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Михаил Матюхин (их подготовительные работы, эскизы — в экспозиции).Другие свидетельства таких поисков — контррельефы Владимира Татлина (он наклеивал предметы на холст, делая произведение объемным), абстрактные композиции Александра Веснина, конструкции Александра Родченко (он по-новому интерпретировал линии, создавая собственную философию пространства). Эту же тему исследуют "Композиция" Александры Экстер, рисунки Любови Поповой.Воплощение всех изысканий — "Звездная азбука" Велимира Хлебникова в исполнении Петра Митурича.Практическое исполнениеВторой этаж — уже практическое воплощение идей конструктивизма. Эти приемы и достижения и сейчас используют в кино, печати, музыке, моде, в быту.Театральные конструкции-декорации, зарисовки к тому, что после стало советским дизайном, дополняются чертежами для временных архитектурных строений (оформление городских пространств к праздникам) и коллаборациями по конструированию звука.В разных частях выставки есть своеобразные музыкальные точки, которые переносят в особую звуковую среду того времени. Надев наушники, можно погрузиться в исполнение "Победы над Солнцем", изучить "Завод. Музыка для машин" Александра Мосолова.Экспозиция показывает, что современный саунд-дизайн родом из 1920-х. Самый интригующий раздел посвящен перформансу "Симфония гудков". В 1922-м в Баку и в 1923-м в Москве Арсений Авраамов поставил урбанистическое музыкальное произведение — основой стали заводские гудки, свист пара, пушечные залпы, шум автомобилей и самолетов. Они сливались в узнаваемую мелодию "Интернационала". Получилась своеобразная пролетарская мистерия.Выставка — не только экскурс в прошлое, но и размышление о творчестве, его прикладном аспекте. В частности, на примере авангардных режиссеров и того, как они перестраивали отношение к актерам, монтажу. Главные фигуры здесь — Дзига Вертов и Лев Кулешов.Здесь же — первая режиссерская работа Сергея Эйзенштейна: фильм о спектакле, своеобразная предтеча популярных "behind the scenes".Эйзенштейн снял картину о постановке "На всякого мудреца довольно простоты", которую транслировали во время спектакля. Современные театральные режиссеры часто применяют этот прием.Выставка продлится до 12 марта.
https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748223_1:0:2650:1987_1920x0_80_0_0_54db9df40030b3d3a7e0ab0c702e37c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей эйзенштейн, велимир хлебников, казимир малевич, москва, василий кандинский, дзига вертов, александр родченко, музеи, куда сходить , что посмотреть
Сергей Эйзенштейн, Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Москва, Василий Кандинский, Культура, Дзига Вертов, Александр Родченко, Музеи, куда сходить , что посмотреть
08:00 24.11.2022 (обновлено: 08:03 24.11.2022)
 

Шедевры в красивом доме: что показывают в открывшемся центре "Зотов"

© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"Интерьер центра "Зотов"
Интерьер центра Зотов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Новое арт-пространство центр "Зотов" открылось выставкой о конструктивизме — направлении, которое за десять лет изменило быт и творчество всего XX века. Экспозиция размещена в уникальном историческом здании: работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Экстер, Лисицкого "звучат" здесь по-новому. О том, какую загадку нужно отгадать при входе, откуда появился саунд-дизайн и что такое пролетарская мистерия, — в материале РИА Новости.

Уникальный дом

Более 300 работ представлено в двух круглых залах бывшего хлебозавода № 5. Этот дом из красного кирпича — памятник архитектуры конструктивизма.
Построили его в 1931-м. Основой стал кольцевой конвейер, который позволил автоматизировать процесс выпекания хлеба.
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Фасад здания центра "Зотов"
Фасад здания центра Зотов
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
Фасад здания центра "Зотов"
Здание назвали в честь одного из организаторов массового строительства московских хлебозаводов Василия Зотова — наркома пищевой промышленности.
Особую выразительность дому придают врезанные башенные пристройки: в них — лестничные клетки. Во время реставрации оригинальную конструктивистскую архитектуру сохранили.
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"Интерьер центра "Зотов"
Интерьер центра Зотов
1 из 3
Интерьер центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"Фасад здания центра "Зотов"
Фасад здания центра Зотов
2 из 3
Фасад здания центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"Интерьер центра "Зотов"
Интерьер центра Зотов
3 из 3
Интерьер центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
1 из 3
Интерьер центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
2 из 3
Фасад здания центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
3 из 3
Интерьер центра "Зотов"
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
Переделки и дополнения разных лет показывают, как трансформировалось строение при сменах эпох.
Например, на первом этаже осталась "родная" кирпичная кладка. Местами ее дополняет силикатный кирпич 1990-х годов. Бетонный потолок — с многочисленными "заплатками".
Центральная ось — барабан бывшего конвейера, вокруг которого на первом этаже располагается лекторий, а на следующих — выстраивается экспозиция. Есть и кинотеатр.
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"Интерьер центра "Зотов"
Интерьер центра Зотов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Пресс-служба центра "Зотов"
Интерьер центра "Зотов"
Центр открывается выставкой и просветительской программой: экскурсии по зданию, тематические занятия для детей, лекции об архитектуре, дизайне, моде, искусстве, кино — с показами фильмов 1920-30-х годов и новинок.

Суперзвезды в залах

Логично, что первым выставочным проектом в таком доме стала выставка о начале конструктивизма в России. Но уже на входе в экспозицию — интрига. Здесь не строгость, геометричность и лаконичность, а самый настоящий авангард.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОткрытие выставки "1922. Конструктивизм. Начало"
Открытие выставки 1922. Конструктивизм. Начало - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Открытие выставки "1922. Конструктивизм. Начало"

"Когда мы слышим слово "конструктивизм", возникают определенные ассоциации и ожидания, — говорит куратор Полина Стрельцова. — Они трансформируются при входе: там представлено целое созвездие авангардной живописи".

Проект рассказывает о конструктивизме не как о чем-то обособленном. Здесь есть и его предшественники — картины и графика соседствуют с макетами и экранами, на которых транслируют отрывки фильмов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди у иллюстрации к первому изданию поэмы В. Маяковского "Про это" на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" на территории бывшего хлебозавода в Москве
Люди у иллюстрации к первому изданию поэмы В. Маяковского Про это на выставке 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Люди у иллюстрации к первому изданию поэмы В. Маяковского "Про это" на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" на территории бывшего хлебозавода в Москве
Но ставка все же — на живопись и имена художников, известные всему миру. Полотна Гончаровой, Кандинского, Поповой, Лисицкого уходят на аукционах за шестизначные суммы.
Картины развешаны на стендах так, чтобы можно было изучать задники. На них — отметки из тех мест, где побывало произведение.

"Это редкие экспонаты-гастролеры, которые обычно ездили в турне за границу, — поясняет Стрельцова. — На обороте работ — приметы их долгого бытования: печати из музея Гуггенхайма или китайских собраний. Москвичи давно не видели этих "суперзвезд" в выставочных залах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

Посетительница выставки 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве
1 из 2

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

Посетительница выставки 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве
2 из 2

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Первый раздел посвящен поискам идей, конструктов. Здесь — создание нового языка искусства, воплотившееся в футуристической опере "Победа над Солнцем", над которой работали Казимир Малевич, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Михаил Матюхин (их подготовительные работы, эскизы — в экспозиции).
Другие свидетельства таких поисков — контррельефы Владимира Татлина (он наклеивал предметы на холст, делая произведение объемным), абстрактные композиции Александра Веснина, конструкции Александра Родченко (он по-новому интерпретировал линии, создавая собственную философию пространства). Эту же тему исследуют "Композиция" Александры Экстер, рисунки Любови Поповой.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк"Звездная азбука" Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича (1919-1921), представленная на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Звездная азбука Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича (1919-1921 гг. ), представленная на выставке 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
"Звездная азбука" Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича (1919-1921), представленная на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Воплощение всех изысканий — "Звездная азбука" Велимира Хлебникова в исполнении Петра Митурича.

"Это метафора: во время авангардного периода будущие конструктивисты выработали постулаты того, как воспринимают цвет, работу с линиями, — рассказывает куратор Анна Замри. — Они искали уникальный язык, который можно перенести не только на искусство, но и на организацию жизни".

Практическое исполнение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетители выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Посетители выставки 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетители выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Второй этаж — уже практическое воплощение идей конструктивизма. Эти приемы и достижения и сейчас используют в кино, печати, музыке, моде, в быту.
Театральные конструкции-декорации, зарисовки к тому, что после стало советским дизайном, дополняются чертежами для временных архитектурных строений (оформление городских пространств к праздникам) и коллаборациями по конструированию звука.
В разных частях выставки есть своеобразные музыкальные точки, которые переносят в особую звуковую среду того времени. Надев наушники, можно погрузиться в исполнение "Победы над Солнцем", изучить "Завод. Музыка для машин" Александра Мосолова.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

Посетительница выставки 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве
1 из 2

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Эскиз декораций к спектаклю "Уриэль Акоста" Карла Гуцкова (1921) художника Натана Альтмана, представленного на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

Девушка у эскиза декораций к спектаклю Уриэль Акоста Карла Гуцкова (1921 г.) художника Натана Альтмана, представленного на выставке 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве
2 из 2

Эскиз декораций к спектаклю "Уриэль Акоста" Карла Гуцкова (1921) художника Натана Альтмана, представленного на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетительница выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Эскиз декораций к спектаклю "Уриэль Акоста" Карла Гуцкова (1921) художника Натана Альтмана, представленного на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экспозиция показывает, что современный саунд-дизайн родом из 1920-х. Самый интригующий раздел посвящен перформансу "Симфония гудков". В 1922-м в Баку и в 1923-м в Москве Арсений Авраамов поставил урбанистическое музыкальное произведение — основой стали заводские гудки, свист пара, пушечные залпы, шум автомобилей и самолетов. Они сливались в узнаваемую мелодию "Интернационала". Получилась своеобразная пролетарская мистерия.
Выставка — не только экскурс в прошлое, но и размышление о творчестве, его прикладном аспекте. В частности, на примере авангардных режиссеров и того, как они перестраивали отношение к актерам, монтажу. Главные фигуры здесь — Дзига Вертов и Лев Кулешов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетители выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Посетители выставки 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетители выставки "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве

"Мы рассказываем, как режиссер изобрел "эффект Кулешова", который до сих пор используют в фильмах, — отмечает Анна Замри. — По сути, эти эксперименты определили современный кинематограф".

Здесь же — первая режиссерская работа Сергея Эйзенштейна: фильм о спектакле, своеобразная предтеча популярных "behind the scenes".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАфиша спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, представленная на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Афиша спектакля На всякого мудреца довольн простоты Александра Островского, представленная на выставке 1922. Конструктивизм. Начало в центре Зотов на территории Хлебозавода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Афиша спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, представленная на выставке "1922. Конструктивизм. Начало" в центре "Зотов" в Москве
Эйзенштейн снял картину о постановке "На всякого мудреца довольно простоты", которую транслировали во время спектакля. Современные театральные режиссеры часто применяют этот прием.
Выставка продлится до 12 марта.
Кадр из фильма Эмили
17 ноября, 08:00Культура
Самая загадочная Бронте: почему надо смотреть фильм "Эмили"
 
КультураСергей ЭйзенштейнВелимир ХлебниковКазимир МалевичМоскваВасилий КандинскийДзига ВертовАлександр РодченкоМузеикуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала