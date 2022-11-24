https://ria.ru/20221124/moskvich-1834076776.html

Немцы признали бесполезность санкций после запуска завода "Москвич"

Немцы признали бесполезность санкций после запуска завода "Москвич" - РИА Новости, 24.11.2022

Немцы признали бесполезность санкций после запуска завода "Москвич"

Новость о возобновлении производства автомобилей "Москвич" вызвала восторженную реакцию у читателей немецкой газеты Spiegel. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T21:23

2022-11-24T21:23

2022-11-24T22:05

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новость о возобновлении производства автомобилей "Москвич" вызвала восторженную реакцию у читателей немецкой газеты Spiegel.Накануне в Москве запустили серийное производство кроссовера "Москвич-3", продажи которого начнутся уже в декабре.Читатели Spiegel увидели в возобновлении производства доказательство неэффективности антироссийских санкций, а также вспомнили о положительных качествах советских "Москвичей"."Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи", — написал MrEchoBravo.Он добавил, что в Германии на этом фоне — дефицит бюджета, нехватка энергоносителей и галопирующая инфляция.Nochklarimkopf рассказал, что ездил на "Москвиче" 20 лет, и указал на надежность и простоту конструкции автомобиля."Это — неубиваемая, прочная машина, которая не подведет ни в жару, ни в холод, ни в снег, ни в дождь. <…> Но, конечно, не для некоторых нынешних людей, которым нужен скорее напичканный разными дополнительными функциями автомобиль-игрушка", — прокомментировал юзер."Я бы ничего не имел против машины, где лампочку поворотника можно сменить самому, не разбирая при этом полмашины", — признался Aquaris_2200.С ним согласился ElNebuloso и другие пользователи."Москвич — культовая машина. Миллионы людей ей обрадуются. Я тоже", — заявила Kaja.В марте 2022 года французская компания "Рено" объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок. При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год — 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником "Москвича". Возрождение автозавода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей "Москвич" уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.

https://ria.ru/20220522/bolgary-1789990346.html

https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html

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германия, в мире, авто, россия