https://ria.ru/20221124/moshenniki-1833914758.html

В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников

В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников - РИА Новости, 24.11.2022

В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли техподдержку массовых хищений денег у граждан России, задержаны трое предполагаемых участников схемы... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:15

происшествия

технологии

ирина волк

санкт-петербург

россия

ленинградская область

кибербезопасность

мошенничество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли техподдержку массовых хищений денег у граждан России, задержаны трое предполагаемых участников схемы международного IT-мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества. Пресечена деятельность по организации технической поддержки массовых хищений денег у граждан Российской Федерации", - сказала она.По ее словам, стало известно, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. "За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 миллионов рублей", - отметила Волк.В ходе обысков по местам жительства задержанных в Колпино и Московской области были обнаружены и изъяты специальное оборудование для одновременного подключения нескольких десятков мобильных номеров, интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, средства связи и более 1500 SIM-карт."Анализ проведенных операций показал, что все деньги были похищены телефонными мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Находившиеся за рубежом злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали о попытке несанкционированных переводов с их банковских карт. Затем граждан убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета и диктовали привязанные к ним телефонные номера. Когда средства поступали на подконтрольные аферистам балансовые счета, они незамедлительно переводились на электронные кошельки, а затем конвертировались в криптовалюту", - заявила Волк.По ее словам, установлена причастность фигурантов к 13 эпизодам хищений денег у жителей Петербурга и Ленинградской области. По каждому из них возбуждены уголовные дела, они соединены в одно производство.Полиция работает над установлением всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

https://ria.ru/20221124/tamozhenniki-1833905137.html

https://ria.ru/20221115/moshennik-1831648394.html

https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830530201.html

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происшествия, технологии, ирина волк, санкт-петербург, россия, ленинградская область, кибербезопасность, мошенничество