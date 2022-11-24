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В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников - РИА Новости, 24.11.2022
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В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников
В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников - РИА Новости, 24.11.2022
В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли техподдержку массовых хищений денег у граждан России, задержаны трое предполагаемых участников схемы... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:15
2022-11-24T13:15
происшествия
технологии
ирина волк
санкт-петербург
россия
ленинградская область
кибербезопасность
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли техподдержку массовых хищений денег у граждан России, задержаны трое предполагаемых участников схемы международного IT-мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества. Пресечена деятельность по организации технической поддержки массовых хищений денег у граждан Российской Федерации", - сказала она.По ее словам, стало известно, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. "За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 миллионов рублей", - отметила Волк.В ходе обысков по местам жительства задержанных в Колпино и Московской области были обнаружены и изъяты специальное оборудование для одновременного подключения нескольких десятков мобильных номеров, интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, средства связи и более 1500 SIM-карт."Анализ проведенных операций показал, что все деньги были похищены телефонными мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Находившиеся за рубежом злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали о попытке несанкционированных переводов с их банковских карт. Затем граждан убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета и диктовали привязанные к ним телефонные номера. Когда средства поступали на подконтрольные аферистам балансовые счета, они незамедлительно переводились на электронные кошельки, а затем конвертировались в криптовалюту", - заявила Волк.По ее словам, установлена причастность фигурантов к 13 эпизодам хищений денег у жителей Петербурга и Ленинградской области. По каждому из них возбуждены уголовные дела, они соединены в одно производство.Полиция работает над установлением всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.
https://ria.ru/20221124/tamozhenniki-1833905137.html
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происшествия, технологии, ирина волк, санкт-петербург, россия, ленинградская область, кибербезопасность, мошенничество
Происшествия, Технологии, Ирина Волк, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Кибербезопасность, Мошенничество
13:15 24.11.2022
 
В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников

В Петербурге полицейские пресекли техподдержку международной сети IT-мошенников

© Depositphotos.com / pressmasterЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Depositphotos.com / pressmaster
Человек за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли техподдержку массовых хищений денег у граждан России, задержаны трое предполагаемых участников схемы международного IT-мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества. Пресечена деятельность по организации технической поддержки массовых хищений денег у граждан Российской Федерации", - сказала она.
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По ее словам, стало известно, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. "За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 миллионов рублей", - отметила Волк.
В ходе обысков по местам жительства задержанных в Колпино и Московской области были обнаружены и изъяты специальное оборудование для одновременного подключения нескольких десятков мобильных номеров, интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, средства связи и более 1500 SIM-карт.
"Анализ проведенных операций показал, что все деньги были похищены телефонными мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Находившиеся за рубежом злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали о попытке несанкционированных переводов с их банковских карт. Затем граждан убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета и диктовали привязанные к ним телефонные номера. Когда средства поступали на подконтрольные аферистам балансовые счета, они незамедлительно переводились на электронные кошельки, а затем конвертировались в криптовалюту", - заявила Волк.
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По ее словам, установлена причастность фигурантов к 13 эпизодам хищений денег у жителей Петербурга и Ленинградской области. По каждому из них возбуждены уголовные дела, они соединены в одно производство.
Полиция работает над установлением всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.
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ПроисшествияТехнологииИрина ВолкСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьКибербезопасностьМошенничество
 
 
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