В Петербурге накрыли техподдержку международной сети IT-мошенников
В Петербурге полицейские пресекли техподдержку международной сети IT-мошенников
© Depositphotos.com / pressmasterЧеловек за компьютером
© Depositphotos.com / pressmaster
Человек за компьютером. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли техподдержку массовых хищений денег у граждан России, задержаны трое предполагаемых участников схемы международного IT-мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества. Пресечена деятельность по организации технической поддержки массовых хищений денег у граждан Российской Федерации", - сказала она.
По ее словам, стало известно, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. "За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 миллионов рублей", - отметила Волк.
В ходе обысков по местам жительства задержанных в Колпино и Московской области были обнаружены и изъяты специальное оборудование для одновременного подключения нескольких десятков мобильных номеров, интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, средства связи и более 1500 SIM-карт.
"Анализ проведенных операций показал, что все деньги были похищены телефонными мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Находившиеся за рубежом злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали о попытке несанкционированных переводов с их банковских карт. Затем граждан убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета и диктовали привязанные к ним телефонные номера. Когда средства поступали на подконтрольные аферистам балансовые счета, они незамедлительно переводились на электронные кошельки, а затем конвертировались в криптовалюту", - заявила Волк.
По ее словам, установлена причастность фигурантов к 13 эпизодам хищений денег у жителей Петербурга и Ленинградской области. По каждому из них возбуждены уголовные дела, они соединены в одно производство.
Полиция работает над установлением всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.