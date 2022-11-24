https://ria.ru/20221124/mask-1833823033.html
Маск поделился необычной находкой в штаб-квартире Twitter
Маск поделился необычной находкой в штаб-квартире Twitter - РИА Новости, 24.11.2022
Маск поделился необычной находкой в штаб-квартире Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск обнаружил в штаб-квартире соцсети в Сан-Франциско шкаф, набитый футболками с ультралиберальным политическим лозунгом StayWoke,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:05
2022-11-24T07:05
2022-11-24T07:29
в мире
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск обнаружил в штаб-квартире соцсети в Сан-Франциско шкаф, набитый футболками с ультралиберальным политическим лозунгом StayWoke, передает Sky News.Соответствующее видео бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter, на нем можно увидеть полки с большим количеством футболок с хэштегом "Оставайтесь пробужденными" (StayWoke). "Нашел в шкафу в штаб-квартире Twitter, серьезно", - подписал ролик Маск, сопроводив сообщение смеющимся смайлом.Указанный политический лозунг используется сторонниками ультралиберальной, так называемой "прогрессивной" повестки.Позднее Маск "анонсировал" новый мерч Twitter с дизайном, аналогичным найденным футболкам, но где слово Woke заменено на Work (Оставайтесь на работе. – прим. ред.).Ранее американские СМИ сообщили, что сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска. По их информации, 16 ноября бизнесмен предложил своим сотрудникам определиться: либо остаться в компании, либо получить трехмесячное выходное пособие. При этом оставшиеся должны будут работать больше и интенсивнее.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда перемен как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети. Бизнесмен обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html
https://ria.ru/20221123/vyzov-1833521664.html
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в мире, илон маск, twitter, сан-франциско
В мире, Илон Маск, Twitter, Сан-Франциско
07:05 24.11.2022 (обновлено: 07:29 24.11.2022)
Маск поделился необычной находкой в штаб-квартире Twitter
Илон Маск обнаружил в штаб-квартире Twitter хранилище "прогрессивных" футболок
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Новый владелец Twitter Илон Маск обнаружил в штаб-квартире соцсети в Сан-Франциско шкаф, набитый футболками с ультралиберальным политическим лозунгом StayWoke, передает
Sky News.
Соответствующее видео бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter, на нем можно увидеть полки с большим количеством футболок с хэштегом "Оставайтесь пробужденными" (StayWoke). "Нашел в шкафу в штаб-квартире Twitter, серьезно", - подписал ролик Маск, сопроводив сообщение смеющимся смайлом.
Указанный политический лозунг используется сторонниками ультралиберальной, так называемой "прогрессивной" повестки.
Позднее Маск "анонсировал" новый мерч Twitter с дизайном, аналогичным найденным футболкам, но где слово Woke заменено на Work (Оставайтесь на работе. – прим. ред.).
Ранее американские СМИ сообщили, что сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска. По их информации, 16 ноября бизнесмен предложил своим сотрудникам определиться: либо остаться в компании, либо получить трехмесячное выходное пособие. При этом оставшиеся должны будут работать больше и интенсивнее.
После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда перемен как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети. Бизнесмен обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента.