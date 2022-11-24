https://ria.ru/20221124/magate-1833912174.html

Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС

Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС

Разрядке вокруг Запорожской АЭС способствовал бы прямой призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Киеву прекратить обстрелы, заявил в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:07

2022-11-24T13:07

2022-11-24T13:09

в мире

киев

магатэ

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

вена

россия

запорожская аэс

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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Разрядке вокруг Запорожской АЭС способствовал бы прямой призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Киеву прекратить обстрелы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Конечно", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, способствовал бы некоторой разрядке вокруг ЗАЭС прямой призыв МАГАТЭ к украинской стороне о прекращении обстрела станции."Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами", - добавил он.После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833910294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/rosatom-1833904145.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, магатэ, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, вена, россия, запорожская аэс