https://ria.ru/20221124/magate-1833912174.html
Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС
Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС
Разрядке вокруг Запорожской АЭС способствовал бы прямой призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Киеву прекратить обстрелы, заявил в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:07
2022-11-24T13:07
2022-11-24T13:09
в мире
киев
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
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вена
россия
запорожская аэс
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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Разрядке вокруг Запорожской АЭС способствовал бы прямой призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Киеву прекратить обстрелы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Конечно", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, способствовал бы некоторой разрядке вокруг ЗАЭС прямой призыв МАГАТЭ к украинской стороне о прекращении обстрела станции."Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами", - добавил он.После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833910294.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/rosatom-1833904145.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, магатэ, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, вена, россия, запорожская аэс
В мире, Киев, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Вена, Россия, Запорожская АЭС
13:07 24.11.2022 (обновлено: 13:09 24.11.2022)
Ульянов заявил, что МАГАТЭ может поспособствовать разрядке вокруг ЗАЭС
Ульянов: разрядка вокруг ЗАЭС возможна после призыва МАГАТЭ к Киеву прекратить обстрелы