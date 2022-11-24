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Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона - РИА Новости, 24.11.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20221124/lenoblast-1834005037.html
Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона
Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона - РИА Новости, 24.11.2022
Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона
В Ленинградской области завершается реконструкция компрессорной станции "Северная", благодаря которой к сетям 13 газораспределительных станций будут подключены... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:40
2022-11-24T16:40
ленинградская область
александр дрозденко
жкх
выборг
приозерск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области завершается реконструкция компрессорной станции "Северная", благодаря которой к сетям 13 газораспределительных станций будут подключены потребители, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, после завершения работ будут сняты ограничения на присоединение новых абонентов к сетям 13 газораспределительных станций: Выборг, Выборгская целлюлоза, Заря, Ильичево, Кирилловская, Коммунары, Коробицино, Приозерск, Сапёрное, Светогорск, Сосново, Ударник и Цвелодубово. "Важно, что снимаются ограничения по подключению новых абонентов к газу после реконструкции КС "Северная" и газораспределительных станций", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, напомнив при этом, что регион помогает жителям субсидиями при догазификации частных домов. В обладминистрации уточнили, что в Ленинградской области идут работы по программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. По итогам 2022 года планируется завершить строительство 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 179,7 километра, шесть уже готовы. "Сегодня в Ленинградской области работают 700 котельных, из которых треть в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу (пеллеты).Большая часть этих котельных может быть переведена на природный газ при наличии экономической целесообразности прокладки газопроводов к населенным пунктам, в которых они находятся",- сказали в обладминистрации, добавив, что газификация 112 из них — уже в программе.
https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html
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александр дрозденко, жкх, выборг, приозерск
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ЖКХ, Выборг, Приозерск
16:40 24.11.2022
 

Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сотрудник газовой службы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области завершается реконструкция компрессорной станции "Северная", благодаря которой к сетям 13 газораспределительных станций будут подключены потребители, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, после завершения работ будут сняты ограничения на присоединение новых абонентов к сетям 13 газораспределительных станций: Выборг, Выборгская целлюлоза, Заря, Ильичево, Кирилловская, Коммунары, Коробицино, Приозерск, Сапёрное, Светогорск, Сосново, Ударник и Цвелодубово.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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"Важно, что снимаются ограничения по подключению новых абонентов к газу после реконструкции КС "Северная" и газораспределительных станций", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, напомнив при этом, что регион помогает жителям субсидиями при догазификации частных домов.
В обладминистрации уточнили, что в Ленинградской области идут работы по программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. По итогам 2022 года планируется завершить строительство 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 179,7 километра, шесть уже готовы.
"Сегодня в Ленинградской области работают 700 котельных, из которых треть в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу (пеллеты).
Большая часть этих котельных может быть переведена на природный газ при наличии экономической целесообразности прокладки газопроводов к населенным пунктам, в которых они находятся",- сказали в обладминистрации, добавив, что газификация 112 из них — уже в программе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖКХВыборгПриозерск
 
 
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