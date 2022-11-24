https://ria.ru/20221124/lenoblast-1834005037.html

Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона

Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона - РИА Новости, 24.11.2022

Ленобласть наращивает темпы газификации и догазификации региона

В Ленинградской области завершается реконструкция компрессорной станции "Северная", благодаря которой к сетям 13 газораспределительных станций будут подключены... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:40

2022-11-24T16:40

2022-11-24T16:40

ленинградская область

александр дрозденко

жкх

выборг

приозерск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1031698a9c0ab92ad054662d994f58a6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области завершается реконструкция компрессорной станции "Северная", благодаря которой к сетям 13 газораспределительных станций будут подключены потребители, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, после завершения работ будут сняты ограничения на присоединение новых абонентов к сетям 13 газораспределительных станций: Выборг, Выборгская целлюлоза, Заря, Ильичево, Кирилловская, Коммунары, Коробицино, Приозерск, Сапёрное, Светогорск, Сосново, Ударник и Цвелодубово. "Важно, что снимаются ограничения по подключению новых абонентов к газу после реконструкции КС "Северная" и газораспределительных станций", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, напомнив при этом, что регион помогает жителям субсидиями при догазификации частных домов. В обладминистрации уточнили, что в Ленинградской области идут работы по программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. По итогам 2022 года планируется завершить строительство 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 179,7 километра, шесть уже готовы. "Сегодня в Ленинградской области работают 700 котельных, из которых треть в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу (пеллеты).Большая часть этих котельных может быть переведена на природный газ при наличии экономической целесообразности прокладки газопроводов к населенным пунктам, в которых они находятся",- сказали в обладминистрации, добавив, что газификация 112 из них — уже в программе.

https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

выборг

приозерск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, жкх, выборг, приозерск