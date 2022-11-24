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Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров - РИА Новости, 24.11.2022
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Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров
Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров - РИА Новости, 24.11.2022
Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров
Проблемы современности, как в экономике, так и в области безопасности, можно решить только коллективно, одним из форматов для решения этих проблем является... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:28
2022-11-24T11:28
сергей лавров
россия
санкт-петербург
брикс
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Проблемы современности, как в экономике, так и в области безопасности, можно решить только коллективно, одним из форматов для решения этих проблем является БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очевидно, что ответы на многочисленные проблемы современности, будь то в области безопасности или экономики, могут быть найдены лишь на коллективной основе, с опорой на баланс интересов и общепризнанные международно-правовые нормы", - заявил министр в приветствии, обращённом к участникам IV Международного муниципального форума стран БРИКС, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.Он отметил, что БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты, эта международная структура является образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века.Лавров пожелал участникам форума успешно обменяться опытом в части муниципального управления и обсудить текущие и потенциальные совместные проекты.
https://ria.ru/20221124/briks-1833864607.html
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сергей лавров, россия, санкт-петербург, брикс, в мире
Сергей Лавров, Россия, Санкт-Петербург, БРИКС, В мире
11:28 24.11.2022
 
Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: проблемы в экономике и безопасности можно решить только коллективно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Проблемы современности, как в экономике, так и в области безопасности, можно решить только коллективно, одним из форматов для решения этих проблем является БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очевидно, что ответы на многочисленные проблемы современности, будь то в области безопасности или экономики, могут быть найдены лишь на коллективной основе, с опорой на баланс интересов и общепризнанные международно-правовые нормы", - заявил министр в приветствии, обращённом к участникам IV Международного муниципального форума стран БРИКС, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:12
Лавров назвал БРИКС образцом подлинной многосторонней дипломатии
Он отметил, что БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты, эта международная структура является образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века.
Лавров пожелал участникам форума успешно обменяться опытом в части муниципального управления и обсудить текущие и потенциальные совместные проекты.
Символика БРИКС
9 ноября, 15:18
Американские СМИ признали, что БРИКС обыграл США
 
Сергей ЛавровРоссияСанкт-ПетербургБРИКСВ мире
 
 
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