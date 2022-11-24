https://ria.ru/20221124/lavrov-1833872541.html

Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров

Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров - РИА Новости, 24.11.2022

Проблемы современности можно решить только коллективно, заявил Лавров

Проблемы современности, как в экономике, так и в области безопасности, можно решить только коллективно, одним из форматов для решения этих проблем является... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:28

2022-11-24T11:28

2022-11-24T11:28

сергей лавров

россия

санкт-петербург

брикс

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Проблемы современности, как в экономике, так и в области безопасности, можно решить только коллективно, одним из форматов для решения этих проблем является БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очевидно, что ответы на многочисленные проблемы современности, будь то в области безопасности или экономики, могут быть найдены лишь на коллективной основе, с опорой на баланс интересов и общепризнанные международно-правовые нормы", - заявил министр в приветствии, обращённом к участникам IV Международного муниципального форума стран БРИКС, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.Он отметил, что БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты, эта международная структура является образцом подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века.Лавров пожелал участникам форума успешно обменяться опытом в части муниципального управления и обсудить текущие и потенциальные совместные проекты.

https://ria.ru/20221124/briks-1833864607.html

https://ria.ru/20221109/briks-1830251664.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, санкт-петербург, брикс, в мире