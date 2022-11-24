https://ria.ru/20221124/kristovskiy-1833900936.html
Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз
Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз - РИА Новости, 24.11.2022
Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз
Участник "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родился сын Кузьма. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:37
2022-11-24T13:37
2022-11-24T13:37
шоубиз
семья
дети
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Участник "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родился сын Кузьма. Подписчики поздравили музыканта с новорожденным. Со своей возлюбленной Ксенией Кудашкиной артист познакомился в прошлом году на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Она моложе исполнителя на 16 лет. В апреле Кристовский развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений.Ранее Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Александр Титов не оказывал финансовую помощь. По ее словам, он также не участвовал в воспитании малышки.
https://ria.ru/20221117/gordon-1832138356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семья, дети, шоу-бизнес
Шоубиз, Семья, Дети, Шоу-бизнес
Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз
У солиста группы "Uma2rman" Сергея Кристовского родился сын Кузьма
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Участник "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родился сын Кузьма.
"В нашем полку прибыло! Вчера у Сергея Кристовского и его жены Ксении родился сын! Назвали Кузьмой. Таким образом, у наших Сереги и Вовы теперь ничья – по шесть детей на каждого", – сообщили в соцсети коллектива.
Подписчики поздравили музыканта с новорожденным.
"Сережа молодец! Поздравляем!", "Доброго длинного пути светлому человеку!", "Браво, Сергей! Здоровья деткам!", "Прекрасная новость! Поздравляем!" – написали поклонники группы.
Со своей возлюбленной Ксенией Кудашкиной артист познакомился в прошлом году на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Она моложе исполнителя на 16 лет.
В апреле Кристовский развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений.
Ранее Наталья Фриске заявила
, что отец ее дочери Александр Титов не оказывал финансовую помощь. По ее словам, он также не участвовал в воспитании малышки.