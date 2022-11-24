https://ria.ru/20221124/kristovskiy-1833900936.html

Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз

Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз - РИА Новости, 24.11.2022

Солист "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз

Участник "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родился сын Кузьма. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:37

2022-11-24T13:37

2022-11-24T13:37

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Участник "Uma2rman" Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родился сын Кузьма. Подписчики поздравили музыканта с новорожденным. Со своей возлюбленной Ксенией Кудашкиной артист познакомился в прошлом году на горнолыжном курорте под Магнитогорском. Она моложе исполнителя на 16 лет. В апреле Кристовский развелся с актрисой Натальей Земцовой. Знаменитости состояли в браке около шести лет. В 2014 году у артистов родился сын Павел. Также певец воспитывает четырех детей от предыдущих отношений.Ранее Наталья Фриске заявила, что отец ее дочери Александр Титов не оказывал финансовую помощь. По ее словам, он также не участвовал в воспитании малышки.

https://ria.ru/20221117/gordon-1832138356.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

семья, дети, шоу-бизнес