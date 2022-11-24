https://ria.ru/20221124/kharkov-1833860266.html

Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе

Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе - РИА Новости, 24.11.2022

Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе введены аварийные отключения электроснабжения, из-за проблем с подачей... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:54

2022-11-24T10:54

2022-11-24T10:54

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе введены аварийные отключения электроснабжения, из-за проблем с подачей электричества большинство потребителей остаются без света."Из-за аварийных отключений в Харьковской области остаются проблемы с электроснабжением. Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.

https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр