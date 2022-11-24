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Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе
Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе - РИА Новости, 24.11.2022
Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе введены аварийные отключения электроснабжения, из-за проблем с подачей... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:54
2022-11-24T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе введены аварийные отключения электроснабжения, из-за проблем с подачей электричества большинство потребителей остаются без света."Из-за аварийных отключений в Харьковской области остаются проблемы с электроснабжением. Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
https://ria.ru/20221124/kiev-1833831826.html
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в мире, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:54 24.11.2022
 
Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе

Харьковский губернатор Синегубов заявил о проблемах с электроснабжением в регионе

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе введены аварийные отключения электроснабжения, из-за проблем с подачей электричества большинство потребителей остаются без света.
"Из-за аварийных отключений в Харьковской области остаются проблемы с электроснабжением. Специалисты продолжают работу по восстановлению электросетей. В ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
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В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Воздушная тревога ранее была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовой позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, заявили позднее в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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