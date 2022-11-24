https://ria.ru/20221124/kazakhstan-1833862729.html
Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе
Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе - РИА Новости, 24.11.2022
Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании эксперта Дмитрия Дробницкого в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:03
2022-11-24T11:03
2022-11-24T11:03
владимир соловьев (телеведущий)
казахстан
россия
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МОСКВА. 24 ноя - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании эксперта Дмитрия Дробницкого в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее один из гостей программы, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан ", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мне не нравится излишняя эмоциональность. На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится", - сказал Соловьев в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что после этого фактически началась травля Дробницкого с угрозами убийства, а "так же тоже нельзя"."На государственном уровне все официальные лица у нас всегда более чем уважительно говорят о Казахстане… Мы помним, что руководитель Казахстана в непростое время приехал и участвовал в питерском форуме, и отношения между нашими руководителями очень уважительные, очень доверительные, поэтому, мне кажется, что нужно всем чуть-чуть успокоиться, тем более, что время тяжелое", - заключил Соловьев.
https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир соловьев (телеведущий), казахстан, россия
Владимир Соловьев (телеведущий), Казахстан, Россия
Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе
Соловьев призвал не травить эксперта, допустившего "нацистские процессы" в Казахстане
МОСКВА. 24 ноя - РИА Новости.
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании эксперта Дмитрия Дробницкого в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1
".
Ранее один из гостей программы, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан ", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине
. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ
. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне не нравится излишняя эмоциональность. На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится", - сказал Соловьев в эфире "Соловьев Live".
Он отметил, что после этого фактически началась травля Дробницкого с угрозами убийства, а "так же тоже нельзя".
"На государственном уровне все официальные лица у нас всегда более чем уважительно говорят о Казахстане… Мы помним, что руководитель Казахстана в непростое время приехал и участвовал в питерском форуме, и отношения между нашими руководителями очень уважительные, очень доверительные, поэтому, мне кажется, что нужно всем чуть-чуть успокоиться, тем более, что время тяжелое", - заключил Соловьев.