https://ria.ru/20221124/karmanov-1833792931.html

Роман Карманов: культурные деятели активно поддерживают ЛНР и ДНР

Роман Карманов: культурные деятели активно поддерживают ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.11.2022

Роман Карманов: культурные деятели активно поддерживают ЛНР и ДНР

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов рассказал РИА Новости, будет ли Фонд создавать представительства в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:00

2022-11-24T12:00

2022-11-24T12:00

интервью

россия

санкт-петербург

москва

президентский фонд культурных инициатив

союзмультфильм

манеж

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Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов рассказал РИА Новости, будет ли Фонд создавать представительства в регионах, когда и где пройдут выставки к 110-летию российской анимации и 300-летию русского балета и может ли певец Шаман претендовать на грант для собственных гастролей. Беседовала Катерина Алабина.– Расскажите, какого формата мероприятия поддерживаются Фондом? Много ли таких масштабных проектов, как прошедшая с успехом в Манеже выставка "Виктор Цой. Путь героя"?– Президентский фонд культурных инициатив работает с инициативами, которые направляются от творческих команд. Соответственно, масштаб и уровень поддерживаемых проектов определяется тем, какие заявки поступили, насколько качественно они проработаны. В каждой волне поддерживается до полутора тысяч проектов, из них 40-50 крупных, чей бюджет превышает 10 миллионов рублей. Такие, например, как выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" – действительно инновационные, масштабные, получающие живой отклик аудитории. Сейчас подобная выставка проходит в Санкт-Петербурге, она посвящена Алексею Балабанову, также аналогичные по размаху проекты планируются на 2023 год – это выставки о российской и советской анимации и об истории русского балета.По собственному опыту могу сказать, что на подобные выставки нужно ходить не меньше трех раз. Первый раз ты приходишь, и тебе хватает энергии и внимания только чтобы увидеть и понять внешний контур. Приходя снова и снова, ты погружаешься в контекст глубже, выхватываешь что-то новое из экспозиции, потому что есть возможность вникнуть в тексты и увидеть артефакты, которые в первый раз, вероятно, остались незамеченными. Мы гордимся тем, что эксперты Фонда поддерживают подобные мероприятия.У нас есть данные по выставке о Цое – все средства, которые были выделены ПФКИ на этот проект, в результате вернулись в государственный бюджет. Эта выставка окупилась сполна, а государственные деньги сработали как инструмент создания нового формата выставок в стране в целом. Огромное количество билетов было продано и по "Пушкинской карте", более 20% из общего количества. Саму выставку продлевали несколько раз, и я уверен, что с Балабановым будет примерно то же самое. Пока что она действует до 15 января.– Какие еще герои интересны для проведения таких масштабных проектов? Помимо Виктора Цоя и Алексея Балабанова.– Конечно, люди ждут от нас каких-то подсказок и часто задают этот вопрос открыто: "О чем должен быть проект, чтобы Фонд его поддержал?". Мы, повторюсь, отталкиваемся от инициатив заявителей. Мы ничего не диктуем и не навязываем, проекты ограничиваются только тематическими направлениями. На текущий момент поддержано уже более 4000 проектов, все они очень разные. Автор должен сам определить тему и доказать, что она актуальна и имеет общественную значимость.Инициативы организации выставок подобного масштаба появляются, и иногда для них предлагаются совершенно неожиданные герои. Очень важно, чтобы явление или фигура интересовали не одно поколение и не одну целевую аудиторию, а всю страну – от мала до велика. У меня нет ни малейших сомнений в том, что аналогичные проекты будут и дальше проходить при поддержке ПФКИ – нам с вами есть чем гордиться, и еще о многом можно рассказать.– Ранее вы анонсировали проведение в России масштабной выставки о российской мультипликации. Расскажите, в каком году и где она будет проходить?– Выставка к 110-летию российской анимации будет проходить в Государственном историческом музее. В основе – темы, которые раскрываются в советской и российской анимации: дружба, семья, спорт, космос, звери и так далее. Проект адресован одновременно и взрослым, и детям. Нашей стране есть чем гордиться в сфере анимации не только внутри России, но и за ее пределами. Выставка даст возможность окунуться в мир российской и советской анимации и узнать о ней много нового.В создании проекта примет участие Фонд поддержки анимации, студия "Союзмультфильм" и другие крупные российские анимационные студии. Выставка запланирована на 2023 год. Полная стоимость – около 65 миллионов рублей, 30 миллионов – средства гранта.– Были ли ПФКИ предложены проекты к другой знаменательной дате – 300-летию русского балета? Поддержали ли в Фонде какой-то из них?– Да, в 2023 году планируется грандиозная выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летней истории балетного искусства в России. Она пройдет в санкт-петербургском Манеже. Те, кто ходил на выставку о Цое, знают, что там, перемещаясь из зала в зал, ты проходишь сквозь все вехи жизни героя, на этой выставке будет схожий формат. Планируется несколько залов: "Русский дух", "Советский балет", "Современность", "Школа", "Хореограф", "Композитор", "Костюм"…На выходе из пространства посетитель сможет точно сказать, что узнал о русском балете если не все, то очень многое. Это чрезвычайно важная выставка для страны, для нас балет – отдельная гордость. Успех этой выставки может быть грандиозным. ПФКИ выделил на этот проект грант размером 38 миллионов рублей, а софинансирование составляет более 67 миллионов. Это масштабная инициатива с серьезным бюджетом.– Звучит очень интересно! Ожидается ли участие ведущих российских театров в этом проекте? Возможно, консультации или архивные материалы?– Иное невозможно. Выставку такого масштаба нельзя делать без активной включенности профессионального сообщества. Это будут и ведущие российские театры, такие как Большой театр России, Мариинский театр, Михайловский театр, Пермский театр оперы и балета, и, конечно, учебные заведения: Академия русского балета имени Вагановой, Академия танца Бориса Эйфмана. Также участие примут Росизо, Центральный театральный музей имени Бахрушина, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, ГМИИ имени Пушкина, Императорский фарфоровый завод, Музей Московского Кремля и многие другие учреждения культуры, науки и образования Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России.– Готовы ли в Фонде рассмотреть заявку, связанную с современными артистами? Например, если в Фонд поступит проект по гастролям молодого артиста Шамана – многие музыкальные критики считают, что он, несмотря на юный возраст, уже многое сделал для музыкальной индустрии в стране.– Фонд открыт к заявкам от любых творческих людей независимо от того, насколько они состоялись и чем они в данный момент прославились. Важен сам проект, с которым они заявляются на конкурс – он должен отвечать критериям, которые определены Фондом и экспертами. Важно, что это будет общественно значимая идея, это главный и первый критерий. Насколько проект актуален? Насколько он вовлекает людей сейчас? Зачем этот проект нужен и кому?Если у певца Шамана или у любого другого современного артиста, продюсера, творческого человека возникнет идея или проект, который важен для людей, и эту значимость можно доказать, ждем заявку на конкурс. Этот проект должен быть важен не только для заявителя. Есть инициативы, которые люди подают, стремясь реализовать свою мечту, но не имеющие общественной значимости. Такие проекты не получат одобрения.– Благодаря поддержке ПФКИ в России прошел Всероссийский фестиваль "Душа баяна". Поделитесь, какие еще яркие проекты по популяризации корневых инструментов и внедрению народной музыки в современный контекст были предложены ПФКИ и выиграли грант?– Баян – это довольно молодой инструмент, хотя многим кажется, что это архаика. И он наш, русский. Фестиваль "Душа баяна" занимается как раз популяризацией этого явления и не без успеха. Финал конкурса баянистов в Самаре собрал стадион! Также поддержан конкурс "МиР – Музыка и развитие", где участвуют дети и молодые люди, которые играют на народных инструментах. ПФКИ поддерживает фестиваль "ЭтноLife" – грандиозное мероприятие, направленное на выявление артистов в жанре этнической музыки. Есть проект Opera a La Russe, это исполнение классической музыки на народных инструментах. В Карелии есть проект "Йоухикко+", занимающийся возрождением и популяризацией традиционной карельской смычковой лиры.Было бы правильно, если бы народные инструменты более уверенно "вплетались" в нашу популярную, современную музыку. Нужно активнее интегрировать их в современную культуру, а ей, напротив, присмотреться к корневой музыке. Там очень много вдохновения. У нас многонациональная страна, и в каждом регионе есть свои народные инструменты, они уникальны. Формат "world music", к тому же, чрезвычайно популярен во всем мире, у нашей страны есть все для того, чтобы стать лидером в этой области.– В сентябре Цирк Никулина получил от ПФКИ грант на 67 миллионов рублей. Почему этот проект смог выиграть грант, чему он посвящен? Поступают ли еще какие-то заявки от цирковых коллективов?– Для того, чтобы проект выиграл, команда должна инициировать подачу заявки. Цирк Никулина это сделал. Любой цирк, который видит то, как реализуется проект "Почти серьезно", должен понимать, что это заслуга коллектива, который в какой-то момент собрался, разработал заявку и подал ее."Почти серьезно" – чрезвычайно важный проект, он посвящен 100-летию Юрия Никулина. Он о судьбе артиста, с его детства до момента, когда он пришел к известности. Там и много поучительного, например, связанного с его службой в армии и участием в Великой Отечественной войне. Мало кто знает, что Никулин служил в зенитном отряде, который отражал налеты фашисткой авиации на Ленинград. Весь его путь показан через цирковые номера, на этот грант удалось изготовить совершенно потрясающие костюмы, реквизит – все сделано на высочайшем уровне. Всем, кто по каким-то причинам перестал ходить в цирк, я рекомендую посмотреть это представление, вы увидите, что такое настоящий, профессиональный цирк. Там, кстати, очень серьезное софинансирование – 218 миллионов рублей.– Поступают ли еще какие-то заявки от цирковых коллективов?– Да, это не единственный цирковой проект, который мы поддерживаем. Также есть детский всероссийский фестиваль "Дорога в цирк" – это смотр номеров, который впервые в этом году проходил в Анапе, и в нем принимали участие коллективы со всей страны, в том числе из ДНР и ЛНР. Это фестиваль, который позволяет найти талантливых детей, также там можно пройти мастер-классы. Есть еще, например, иркутский проект "Цирк добра "Ириска", косплей-проект Le Domas из Санкт-Петербурга, Фестиваль новой клоунады и Всероссийский фестиваль циркового искусства.– Недавно завершился четвертый спецконкурс, и линия конкурсов в 2022 году, можно сказать, завершена. Как вы оцениваете итоги спецконкурсов?– В 2022 году планировалось провести два конкурса на 8 миллиардов рублей, то есть, каждый по 4 миллиарда рублей. А в результате мы провели шесть конкурсов – два основных и четыре специальных. Спецконкурсы заранее не планировались, они были объявлены как ответ на кампанию по попыткам отмены русской культуры, и в связи с пониманием, что многим творческим людям хочется высказаться по теме СВО прямо сейчас. Такое решение было принято во время координационного комитета Фонда, который возглавляет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко.Еще до объявления первого спецконкурса было понятно, что активное творческое сообщество готово включиться в поддержку жителей ЛНР и ДНР, как на их территориях, так и тех, кто вынужденно покинул свои дома. С самого начала СВО мы начали получать сообщения от авторов проектов, поддержанных ПФКИ, о проведении мероприятий, специальных показов в театрах, концертов, мастер-классов, инициировались различные акции. Так, например, в Нижнем Новгороде были проведены благотворительные показы спектаклей, зрителями стали дети и подростки Донбасса, а также их мамы и бабушки. В Санкт-Петербурге команда "Семьянюки" КлоунаДА!" на средства, вырученные с благотворительных концертов, провели закупку детского питания для самых маленьких граждан из Донбасса, а в Находке команда проекта "Парад яхт "Курсом корвета "Америка" провели мастер-классы по яхтенному спорту, в Тамбове – Неделю музыки в поддержку детей Донбасса и Луганска. Кстати, член Экспертного Совета ПФКИ, актер Сергей Безруков тоже проводил благотворительные показы. То есть, с первых недель было понятно, что творческие команды активно включились в поддержку и вовлечение людей в культурную повестку страны.– Сколько заявок было подано и поддержано в четвертом спецконкурсе?– На четвертый спецконкурс было подано 3392 заявки из 84 регионов, было определено шесть тематических направлений: "Мы вместе", "Культурный код", "Герои Донбасса", "Герои России", "Новые возможности", "Своих не бросаем". Поддержано 143 проекта. Все они – актуальные, многие из них направлены на интеграцию новых территорий в единое культурное пространство и проходят там. Культурное сообщество очень хорошо отреагировало, и тематических проектов гораздо больше, чем мы можем поддержать. На 1 миллиард рублей было подано заявок на 30 миллиардов рублей! В результате дополнительное, девятое, тематическое направление "Мы вместе" было введено в основные конкурсы.– Какие из поддержанных в рамках четвертого спецконкурса проектов мы можем увидеть уже до конца 2022 года, а какие – в 2023 году?– Реализация большинства из них начинается в 2022 году. Например, мультимедийно-выставочный проект "Русский Азов", это проект о территориях, прилегающих к Азовскому морю. Он будет создан на базе восьми региональных парков "Россия – Моя история" в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Волгограде, Краснодаре. Далее – культурно-просветительский фестиваль "Русская мечта. Донбасс". Пройдет фестиваль донбасской музыки "Мы не оставим городов своих". Недавно вышел фильм "Донбасс. Дорога домой", он тоже поддержан Фондом.Довольно много проектов, связанных с производством документального кино или программ о героях Донбасса. Например, съемки сериала "Рассказы о настоящих героях" о людях, которые сражаются на Украине. Информацию обо всех проектах можно найти на сайте фондкультурныхиницитив.рф, все находится в открытом доступе.– Как раз недавно Минкультуры РФ объявило о старте приема заявок на прокат документального кино об СВО.– Это очень хорошо. У нас есть ряд проектов по теме СВО, связанных с киноиндустрией. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы такие инициативы, получившие поддержку, показывались и в кино. Более того, информация о том, как и где люди смогут увидеть фильм, поддержанный на средства гранта, является ключевой для экспертов. Проекты, которые подаются к нам, не могут победить, если они не подтверждают выход в прокат или размещение на онлайн-кинотеатрах, не имеют медийных партнеров.– Говоря о попытках отмены русской культуры, как вы относитесь к демонтажу памятников великим русским авторам на Украине? Стоит ли на фоне этого создавать больше памятников и бюстов русским деятелям культуры в России, чтобы в каждом дворе стоял бюст Пушкина, Гоголя, Толстого?– С недоумением и отвращением отношусь. Но испытываю, скорее, жалость, ведь люди пытаются выкорчевывать не русскую культуру, а свою собственную. И у них это здорово получается.Что касается памятников то, уверен, что если кому-то памятники и бюсты наших писателей, поэтов и художников жгут глаза, то мы с удовольствием заберем их себе. И легко найдем место во дворах наших школ, домов, культурных учреждений, на наших улицах и в скверах. Я думаю, это было бы правильно.Но еще больше я уверен, что все варварски демонтированные классики русской культуры вернутся на свои места.– А вообще, много ли поступает заявок о проектах по созданию новых памятников, скульптур, монументов?– Таких заявок относительно немного, но они есть. По большей степени, это архитектурные композиции внутри комплексных проектов. Думаю, что проекты масштабные еще впереди.– ПФКИ существует уже полтора года. Как Фонд успел системно повлиять на региональный расцвет культурной жизни?– Все полтора года мы неустанно занимаемся образованием и обучением культурной общественности и творческих людей. Мы учим их так называемому социокультурному проектированию. Для того, чтобы научиться привлекать средства на реализацию своей идеи, людям много чем нужно овладеть – навыком презентаций и самопрезентаций, умением рассказать о своем проекте, часто – суметь его переосмыслить. Когда проект есть в голове, и ты думаешь как перейти к практическим шагам – это одно, а когда есть перспектива получить деньги – это другое. Мы много ездим по регионам, и за эти полтора года мы провели множество образовательных программ непосредственно в субъектах РФ.За это время выросло и качество лидеров проектов, потому что многие из них получили опыт реализации своих идей. Через ошибки, практику – это уже другого уровня управленцы, которые проверили свои идеи на практике и могут дальше двигаться. Я считаю, это очень серьезный фундамент для развития креативных индустрий. Плюс к этому, мы видим, что многие, кто с недоверием относился к ПФКИ, поверили в него как в фонд поддержки и развития. Больше четырех тысяч проектов реализуется сейчас в 85 регионах, и это очень сильно изменило культурный ландшафт. Многие творческие команды вновь поверили в себя, это тоже очень важно.– Насколько "эволюционировали", так скажем, проекты, которые поступают на конкурс? Наверное, люди уже попривыкли к Фонду и научились правильно презентовать свои идеи, заметили ли вы улучшение качества презентаций, идей, формулировок?– Сейчас, когда мы видим общий срез проектов, становится понятно, что их качество резко выросло. Мы видим уже достаточно высокого уровня заявки с точки зрения описания, доказательства уникальности и актуальности, подбора команды, подготовки презентации и, конечно, составления бюджета. Для нас очень важно, чтобы финансовая часть заявки была качественно подготовлена, иначе мы не сможем ее одобрить.В регионах началось хорошее, на мой взгляд, обновление культурного актива. Люди могут напрямую подавать заявки, они становятся заметными в своих регионах. Потом местные власти обращают на них внимание, вовлекают в работу. Есть примеры, когда мы поддержали проект, а теперь его охотно поддерживают и на уровне региона. Это очень важный эффект работы – появляются новые имена, себя проявляют активные люди, которые раньше не были включены в общую работу в сфере культуры, искусства, креативного бизнеса.– Как вы считаете, можно ли сказать, что ПФКИ инвестирует в экономику регионов?– У меня есть абсолютно точное убеждение в том, что деньги, которые вливаются в регион, положительно воздействуют на экономику. Например, в Сибирский регион влилось порядка миллиарда рублей за эти полтора года – в виде грантов 640 миллионов, остальное составляет софинансирование. Приведу пример из ДФО – в первой "волне" грант получила команда, которая решила развивать анимацию, создать кластер в Хабаровском крае. В партнерах – студия "Мечталет", они производят мультфильмы, очень популярные в том числе в Азии. Грант – 20 миллионов рублей. Что это значит для Хабаровска? Там появилось место, где детей могут учить тому, как стать аниматорами, а дети, которые мечтают связать свою жизнь с мультипликацией, могут не уезжать за рубеж или в столицу, чтобы этому научиться. Растущие кадры остаются в России и закрепляются на территории, идут работать в студию "Мечталет". Она является резидентом Хабаровского края, она поставляет продукт в том числе в Азию, а деньги остаются в России. Хабаровский край сейчас вполне может стать дальневосточным центром развития анимации. Мы видим, как работают государственные средства – невозвратная инвестиция, которая помогает в конечном итоге развивать креативную экономику субъектов. Регионы в этом, конечно, заинтересованы.– Какой процент проектов остается в столице?– Около 10-11% остается в Москве локальными проектами. На самом деле, за полтора года уже включились большие статистические цифры, и мы видим, что статистика держится. По итогам семи конкурсов лидером по собственному вкладу авторов проектов по отношению к суммам грантов стал Ханты-Мансийский автономный округ – 281%, Брянская область – 166%, Хабаровский край – 130%, Бурятия – 115%, Курганская область – 114%.Нам очень приятно, что в топе по количеству поданных заявок есть и Республика Карелия, и Удмуртия, и Белгород... Это доказывает, что для того, чтобы быть лидером, надо просто обладать энергией и желанием, а быть крупным регионом совершенно необязательно. Лидеры по заявкам – Татарстан, Санкт-Петербург, Белгородская область, Башкортостан, Краснодарский край.– Планируется ли открытие представительства ПФКИ в регионах? Есть ли запрос на создание филиала?– Представительства в регионах будут. В ноябре, в рамках Российской креативной недели, мы открываем первое – в Красноярском крае, оно будет заниматься работой с нашими грантополучателями. Там будут трудиться кураторы, финансовые менеджеры и контакт-центр, который будет работать на Сибирь и Дальний Восток. Он будет заниматься сопровождением проектов.Когда вы выигрываете грант, у вас возникают вопросы, а мы на них отвечаем – за вами закрепляется куратор и финансовый менеджер. Они работают в Москве, а теперь будет подразделение и в Красноярске, с учетом разницы во времени, коллеги будут более оперативно помогать нашим авторам проектов.– Это будет единственный региональный филиал ПФКИ?– Также в планах Владивосток, но тут немного другой формат. В рамках креативной недели, которая, вероятно, пройдет весной, мы откроем представительство нашего креативно-образовательного центра. Оно будет заниматься больше образовательными программами, которые Дальнему Востоку сегодня нужны.Запрос на образовательное направление на Дальнем Востоке мы видим, его и на уровне Полпредства сформулировали, мы много говорили об этом на ВЭФе. Нужно, чтобы была возможность больше помогать, рассказывать, обучать людей. Важно, и чтобы они понимали, какого уровня проекты это могут быть. Туда нужно привозить лидеров проектов, известных людей, чем мы будем обязательно заниматься. Важно, чтобы регион сам был заинтересован в нашем приходе.– Говоря об образовании, следующий 2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Есть ли проекты, поддержанные ПФКИ, в рамках этого события?– В Фонде проекты, заявленные по теме образования и наставничества, занимают первое место и по объему заявок, и по объему поддержки. На втором – фестивали, премии, конкурсы. Тройку лидеров замыкают проекты, связанные с креативными индустриями. Дальше – академическое и классическое искусство.– Ждать ли заявителям еще нововведений в работе ПФКИ в 2023 году?– В 2022 году мы открыли креативно-образовательный центр для того, чтобы можно было расширять свою образовательную деятельность – сейчас там снимаются мастер-классы и активно проводятся телемосты и вебинары с регионами. В обозримом будущем мы бы хотели перейти к съемкам собственных проектов, которые помогали бы лидерам творческих инициатив получать новую информацию и представление о новых проектах, которые мы поддерживаем.На это будет направлена наша деятельность в 2023 году. Сейчас у нас идут съемки пилотных проектов. Наша задача – в максимально простой форме доносить до наших грантополучателей информацию о тех возможностях, которые у них есть, чтобы они не думали, что гранты – это тяжело. Грант – это возможность реализовать себя, исполнить свою мечту, сделать что-то хорошее для людей. Тысячи людей по всей стране уже меняют окружающую жизнь к лучшему с помощью искусства и творчества. Значит, сможете и вы!

https://ria.ru/20220622/vystavka-1797207075.html

https://ria.ru/20221019/vystavki-1825138447.html

https://ria.ru/20220902/animatsiya-1813938594.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20221107/yanao-1829623839.html

https://ria.ru/20220923/donbass-1819042034.html

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https://ria.ru/20221028/festival-1827541905.html

https://ria.ru/20220831/udmurtiya-1813540882.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, санкт-петербург, москва, президентский фонд культурных инициатив, союзмультфильм, манеж