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В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины
В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины
Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом переименовать Россию в "Московию" не вызывает ничего, кроме усмешки, Украина демонстрирует комплекс... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:28
2022-11-24T12:28
2022-11-24T12:28
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом переименовать Россию в "Московию" не вызывает ничего, кроме усмешки, Украина демонстрирует комплекс "политического карлика", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Петиция с просьбой переименовать Россию в "Московию" внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".Также предлагается заменить термин "русский" на "московский"."Украина демонстрирует комплекс политического карлика, которого смущают собственные короткие ножки и впалая грудь… Кроме усмешки, это ничего не вызывает", - сказал Морозов.По словам парламентария, "ему (Зеленскому) хочется собственное убожество спрятать за всякими переименованиями и прочими жалкими инициативами".
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РИА Новости
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украина, россия, госдума рф, олег морозов, политика
Украина, Россия, Госдума РФ, Олег Морозов, Политика
В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины
Морозов назвал призыв переименовать Россию комплексом "политического карлика" у Украины
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом переименовать Россию в "Московию" не вызывает ничего, кроме усмешки, Украина демонстрирует комплекс "политического карлика", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Петиция с просьбой переименовать Россию в "Московию" внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".
Также предлагается заменить термин "русский" на "московский".
"Украина демонстрирует комплекс политического карлика, которого смущают собственные короткие ножки и впалая грудь… Кроме усмешки, это ничего не вызывает", - сказал Морозов.
По словам парламентария, "ему (Зеленскому) хочется собственное убожество спрятать за всякими переименованиями и прочими жалкими инициативами".