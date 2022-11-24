https://ria.ru/20221124/karlik-1833894964.html

В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины

В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины - РИА Новости, 24.11.2022

В Госдуме заявили о комплексе "политического карлика" у Украины

Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом переименовать Россию в "Московию" не вызывает ничего, кроме усмешки, Украина демонстрирует комплекс... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:28

2022-11-24T12:28

2022-11-24T12:28

украина

россия

госдума рф

олег морозов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом переименовать Россию в "Московию" не вызывает ничего, кроме усмешки, Украина демонстрирует комплекс "политического карлика", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Петиция с просьбой переименовать Россию в "Московию" внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".Также предлагается заменить термин "русский" на "московский"."Украина демонстрирует комплекс политического карлика, которого смущают собственные короткие ножки и впалая грудь… Кроме усмешки, это ничего не вызывает", - сказал Морозов.По словам парламентария, "ему (Зеленскому) хочется собственное убожество спрятать за всякими переименованиями и прочими жалкими инициативами".

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833870295.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, госдума рф, олег морозов, политика