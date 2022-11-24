https://ria.ru/20221124/ii-1833984671.html

Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику

Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику

Дефицит профессионалов в сфере искусственного интеллекта очень большой, надо внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах в рамках курсов... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:52

2022-11-24T15:52

2022-11-24T16:21

владимир путин

общество

россия

сбер

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дефицит профессионалов в сфере искусственного интеллекта очень большой, надо внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах в рамках курсов математики и информатики, заявил президент РФ Владимир Путин"Дефицит профессионалов в этой сфере очень большой. На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать. Это общая работа государства, бизнеса, системы образования. Уже сделаны значимые шаги по вовлечению в решение практических задач как студентов, так и школьников, и безусловно, нужно идти дальше - внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школьные программы математики и информатики, наращивать уровень преподавания этих предметов, повышать квалификацию учителей", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/ii-1833976638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия, сбер, социальный навигатор, сн_образование