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Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику
Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику
Дефицит профессионалов в сфере искусственного интеллекта очень большой, надо внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах в рамках курсов... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:52
2022-11-24T16:21
владимир путин
общество
россия
сбер
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дефицит профессионалов в сфере искусственного интеллекта очень большой, надо внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах в рамках курсов математики и информатики, заявил президент РФ Владимир Путин"Дефицит профессионалов в этой сфере очень большой. На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать. Это общая работа государства, бизнеса, системы образования. Уже сделаны значимые шаги по вовлечению в решение практических задач как студентов, так и школьников, и безусловно, нужно идти дальше - внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школьные программы математики и информатики, наращивать уровень преподавания этих предметов, повышать квалификацию учителей", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
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владимир путин, общество, россия, сбер, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Общество, Россия, Сбер, Социальный навигатор, СН_Образование
15:52 24.11.2022 (обновлено: 16:21 24.11.2022)
 
Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школьную математику

Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в школах из-за дефицита кадров

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дефицит профессионалов в сфере искусственного интеллекта очень большой, надо внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах в рамках курсов математики и информатики, заявил президент РФ Владимир Путин
"Дефицит профессионалов в этой сфере очень большой. На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать. Это общая работа государства, бизнеса, системы образования. Уже сделаны значимые шаги по вовлечению в решение практических задач как студентов, так и школьников, и безусловно, нужно идти дальше - внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школьные программы математики и информатики, наращивать уровень преподавания этих предметов, повышать квалификацию учителей", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Путин о переходе власти к модели управления с применением платформенного подхода - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:32
Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом
 
Владимир ПутинОбществоРоссияСберСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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