https://ria.ru/20221124/gensek-1833930918.html

СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:40

2022-11-24T13:40

2022-11-24T13:40

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО, сообщает издание Express.Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, в частности Уоллеса. Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года."Макрона встретили с яростью после того, как появилась информация о том, что президент Франции пытается наложить вето на (кандидатуру) Бена Уоллеса, которую рассматривают на пост генерального секретаря НАТО", - говорится в сообщении газеты.Издание, ни на кого не ссылаясь, указывает на то, что Франция выступает против любых кандидатов из Британии и Турции.В Лондоне уже успели обвинить Макрона в англофобии. "В то время как англофобия Макрона разочаровывает, по крайней мере, он последователен", - приводит газета слова члена британского парламента Эндрю Бриджена.

https://ria.ru/20221124/nato-1833863661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция, нато, великобритания