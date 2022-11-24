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СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО - РИА Новости, 24.11.2022
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СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО
СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:40
2022-11-24T13:40
в мире
эммануэль макрон
франция
нато
великобритания
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО, сообщает издание Express.Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, в частности Уоллеса. Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года."Макрона встретили с яростью после того, как появилась информация о том, что президент Франции пытается наложить вето на (кандидатуру) Бена Уоллеса, которую рассматривают на пост генерального секретаря НАТО", - говорится в сообщении газеты.Издание, ни на кого не ссылаясь, указывает на то, что Франция выступает против любых кандидатов из Британии и Турции.В Лондоне уже успели обвинить Макрона в англофобии. "В то время как англофобия Макрона разочаровывает, по крайней мере, он последователен", - приводит газета слова члена британского парламента Эндрю Бриджена.
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в мире, эммануэль макрон, франция, нато, великобритания
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, НАТО, Великобритания
13:40 24.11.2022
 
СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

Express: Макрон может наложить вето на кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО, сообщает издание Express.
Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, в частности Уоллеса. Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
"Макрона встретили с яростью после того, как появилась информация о том, что президент Франции пытается наложить вето на (кандидатуру) Бена Уоллеса, которую рассматривают на пост генерального секретаря НАТО", - говорится в сообщении газеты.
Издание, ни на кого не ссылаясь, указывает на то, что Франция выступает против любых кандидатов из Британии и Турции.
В Лондоне уже успели обвинить Макрона в англофобии. "В то время как англофобия Макрона разочаровывает, по крайней мере, он последователен", - приводит газета слова члена британского парламента Эндрю Бриджена.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:07
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В миреЭммануэль МакронФранцияНАТОВеликобритания
 
 
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