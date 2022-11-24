СМИ: Макрон может выступить против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО
Express: Макрон может наложить вето на кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса при принятии решения о новом генсеке НАТО, сообщает издание Express.
Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, в частности Уоллеса. Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
"Макрона встретили с яростью после того, как появилась информация о том, что президент Франции пытается наложить вето на (кандидатуру) Бена Уоллеса, которую рассматривают на пост генерального секретаря НАТО", - говорится в сообщении газеты.
Издание, ни на кого не ссылаясь, указывает на то, что Франция выступает против любых кандидатов из Британии и Турции.
В Лондоне уже успели обвинить Макрона в англофобии. "В то время как англофобия Макрона разочаровывает, по крайней мере, он последователен", - приводит газета слова члена британского парламента Эндрю Бриджена.